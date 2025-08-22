乃木坂46・菅原咲月、“いつもと違う雰囲気”に反響 「誰かと思った」「印象変わったね」
乃木坂46の菅原咲月が19日、自身のブログを更新。いつもと少し雰囲気の違う姿を公開し、ファンから「誰かと思った」「印象がガラッと変わった」と反響を集めている。
【写真】「誰かと思った」「印象変わったね」と声が上がった乃木坂46・菅原咲月
菅原は「香川公演前に髪の毛綺麗にしてきたよ〜 写真たくさん撮ってもらったから、みんなにも見せちゃお〜〜〜」とコメントを添え、柔らかなレイヤーカットが映えるストレートヘアに、白いトップスを合わせた爽やかな姿を公開。いつもと少し雰囲気の違うショットとなった。
乃木坂46は16日と17日、あなぶきアリーナ香川で「真夏の全国ツアー2025」の香川公演を開催。ライブに向けて髪を整えた菅原の姿に、ファンからは「印象がガラッと変わったね」「NEWヘア可愛い！」「レイヤーカットめっちゃ似合ってる」「誰かと思った」「美人すぎて可愛すぎてたまげた」といった声が寄せられている。
【写真】「誰かと思った」「印象変わったね」と声が上がった乃木坂46・菅原咲月
菅原は「香川公演前に髪の毛綺麗にしてきたよ〜 写真たくさん撮ってもらったから、みんなにも見せちゃお〜〜〜」とコメントを添え、柔らかなレイヤーカットが映えるストレートヘアに、白いトップスを合わせた爽やかな姿を公開。いつもと少し雰囲気の違うショットとなった。
乃木坂46は16日と17日、あなぶきアリーナ香川で「真夏の全国ツアー2025」の香川公演を開催。ライブに向けて髪を整えた菅原の姿に、ファンからは「印象がガラッと変わったね」「NEWヘア可愛い！」「レイヤーカットめっちゃ似合ってる」「誰かと思った」「美人すぎて可愛すぎてたまげた」といった声が寄せられている。