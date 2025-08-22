〈《インパール作戦》「兵士が家族の名を叫び、異様な視線で歩き回っていた」地獄のような戦場で日本兵が“精神崩壊”…牟田口廉也中将が強行した“杜撰な作戦”の悲惨すぎる結末〉から続く

第2次世界大戦における旧日本軍のもっとも無謀な作戦であった「インパール作戦」。インパール作戦に従軍した兵士たち戦後に抱いていた、涙と怒りの感情とは？

【衝撃画像】飢餓で倒れた日本兵が次々と白骨化…インパール作戦の"悲惨すぎる戦場"を写真で見る

ここでは、ノンフィクション作家・保阪正康さんの著書『昭和陸軍の研究 下』（朝日文庫）より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



インパール作戦で行軍する日本兵 ©時事通信社

将兵の恨みの矛先は敵軍ではなく…

インパール作戦に関する著書は、私の調べでは、これまでに30冊ほどが刊行されている。むろん私家版も含めると100冊をはるかに超えるであろう。そのなかでもっとも早い時期に公刊されたのは、昭和31年（1956年）10月の『インパール作戦の真相』である。

著者はインパール作戦に従軍した将校の音田福松だが、音田は兵員輸送の任にあたっていたため、あまりにも多くの悲劇をみてしまったらしい。それを書き残しておかなければという使命感にとらわれての刊行と、序文でも書いている。この書のなかには、次のような表現がなんどもでてくる。

「西北ビルマの印緬国境の山岳地帯に白骨を晒（さら）し、あるいはチンドウィン河の藻屑（もくず）となった数万の英霊は、無縁仏として今なお、あの恐怖のチンドウィン河岸地区のジャングル地帯を、徘徊し続けていることであろう」

「戦場余す所なく、蟻のはい出る隙もない位に目を光らせて乱舞し、樹木すれすれの超低空で猶々（ママ）と翼を伸ばして攻撃して来る敵機の翼下で、戦った各部隊将兵の精神不安はまことに想像以上で、5尺の身の置きどころさえなく、その上半年も降り続く雨の中や、南ビルマの大湿地帯をマラリヤ・アミーバ赤痢、ビルマかいように悩まされ、栄養失調の身となって、宿るに家なく食うに糧なく、敵機の目を避けるため、全軍終戦まで夜間行動をよぎなくされた。これでは如何に大和魂を誇る頑健な日本軍将兵も、心身共に完全に参らざるを得ないであろう」

これに類する表現にであっているうちに、インパール作戦に従軍し、辛うじて生存して帰還できた将兵は終生この記憶から逃れることはできないだろうと思えてくる。

さらに音田は、インパール作戦が始まって以来、精神のバランスを崩した将兵をなんどもみたといって、マンダレーの兵站宿舎での将校の姿を描いている。イギリス軍の爆撃音を耳にすると、防空壕に入ろうとする兵士たちに向かって、

「皆さん早く外に出て下さい。英軍・レインビヤン（ビルマ語で飛行機）は、ただ今東京を爆撃中であります。だがここはケサムシブ（ビルマ語で心配無用）です。防空壕に入ることは必要はありません」

と叫んで走り回るというのである。そして音田は、「長期の病気で、極度に衰弱している身体で、連日敵機に爆撃、機銃掃射を浴びせられたり、また身近かで戦友が倒れてゆくのを見せられては、発狂するのも無理はなかった。何気なく『東京を爆撃中』といったのは、東京を恨みながら、戦っていたからであろう」と書き残している。

将兵たちは、このような作戦を最終的に認めた大本営に対して、あるいは作戦参謀に対して、憎しみにも似た感情を心底でたぎらせていたことにもなるのだ。

激戦地から生還した将兵に共通する5つの言動

私は、これまで昭和陸軍の検証を志して何人もの将兵に会ってきた。いつとはなしに、ニューギニア戦線やガダルカナルに従軍した兵士と、インパール作戦にしたがった将兵には共通の言動があることに気づいた。平成という時代に入っても決して戦場の怒りを忘れていない。彼らに共通する言動とは次のような内容である。5点だけを抽出しよう。

その第1点は、第15軍司令官の牟田口廉也中将の名を聞くと言葉をふるわせるのだ。

第15軍の第31師団にいた兵士は、私が「1兵士として牟田口をどう思っているか」と尋ねたときに、それまでの温厚な口ぶりは一変して、「あの男を許せない。戦後も刺しちがえたいと思っていた」と激高した。その変わりようがあまりにも大きいので、私のほうが恐怖感を味わったほどだった。

私は断言するが、インパール作戦の生存兵士は、「牟田口廉也」という名を聞いただけで人格が一変する。それほど憎しみをもっている。「無謀な作戦」「補給なき闘い」「一高級軍人の私欲からの作戦」といった歴史的な評価を憤っているのではない。

白骨街道を退却する兵士、あるいは飢餓に倒れていく兵士たち、彼らは新しく投入されてきた後続部隊の兵士たちから「牟田口司令官は明妙の司令部で栄華をきわめた生活をしている」と聞かされ、真偽は不明だが、その報は矢のように前線の兵士たちに伝わっていったのである。

われわれがこれほど苦労しているのに、なんということか、という怒りは消えていない。インパール作戦での日本軍兵士の第1の敵は軍司令官、第2は雨期とマラリアの蚊、第3は飢餓、そして英印軍はやっと4番目だと戦場で話し合ったという生存兵士もいるが、それが現在にもつづいている。

第2点は、第15軍の3個師団の師団長だった柳田元三、山内正文、佐藤幸徳の3人の中将や歩兵団長の宮崎繁三郎など各師団の連隊長などの評判がいいことだ。3人の師団長は、それぞれの立場で牟田口の作戦計画に反対し、作戦が始まってから罷免されたのは、兵士のことを思ってのことで、彼らは自らの軍歴が汚れることなど意に介さなかったと讃えるのである。

第3点は、自らの戦争体験を語るときに数珠をもっている者が多い。それも手を丸めるようにしていて、対手（あいて）には見えないように心配りをしているのである。第4点は、具体的に戦場での体験を語るときに5分も話しつづけると、だいたいが嗚咽する。あるいは、目に涙を溜めている元兵士がほとんどだった。

第5点、これが重要なのだが、兵士たちは大本営主導で書かれている戦記をまったく信用していない。それどころか現実の戦場の様子を理解していない軍官僚の作文とまで極言する兵士もいる。

そういう公刊書に対して、第15師団（祭）第60連隊関係の戦友会（21団体が加盟）のように、昭和44年に自分たちの部隊の戦況を克明に整理し、830ページの大著（『二つの河の戦い』）を私家版で発行した例もある。

「発刊のことば」には、「本書発想の刺激ともなった他の既刊図書の内容には問題がきわめて多いので、あくまでわが連隊独自の立場から、なし得る限り正確な経過を探究し、各篇において十分とまではゆかないが解明を試みた」という一節がある。

国民に知らされなかった本当の戦況

インパール作戦は、昭和19年3月8日にはじまり、7月4日に作戦中止命令がだされた。むろんこれは大本営の命令が発動された日ということであり、実際に牟田口が撤退命令をだしたのは7月15日のことである。兵士たちは英印軍の追撃を受けながら退却しつづけていたが、その結末はきわめてあいまいで、その後の英印軍との新たな戦いに投入された者も少なくない。

したがってインパール作戦での日本軍の将兵の戦死者、戦病者も不明なのだが、公式には戦死者3万502人、戦傷者4万1978人とされている。しかし、戦傷者のなかからものちに多くの戦死者がでている。結局、7万5000人近くの将兵が死亡したとの推計もある。

もう1つ別な数字をみると、インパール作戦の終結時の各師団の将兵は、第31師団（烈）は約5500人で開始時の8.5パーセント、第15師団（祭）が約3000人（9パーセント）、第33師団（弓）は約3300人（9パーセント）にまで減っていた。

この作戦は約13万人余の将兵が投入されて90パーセントの将兵が戦死ないし戦傷を受けた計算になる。太平洋戦争の戦闘のなかでももっとも大きな被害を受けた戦闘であったが、大本営発表は8月12日15時30分にインパール作戦について短い発表を行っただけで、その被害の甚大さについて国民は戦後になるまでまったく知らなかった。

つけ加えれば、大本営発表はインパール作戦については極端に少ないが、3月、4月に限って戦況の有利さを誇る内容があった。たとえば4月8日の大本営発表は、「一、我新鋭部隊は印度国民軍と共に4月6日早朝インパール＝デイマプール道上の要衝コヒマを攻略せり 二、カーサ附近一帯の敵空襲部隊に対する攻撃は順調に進捗（しんちょく）しつつあり」という具合であった。

が、その後はほとんどふれられていない。8月12日の発表にしても「緬甸（ビルマ）方面目下の戦況次の如し」ではじまり、「南部印緬国境方面」「中部印緬国境方面」「北部印緬国境」「怒江方面」の項目に分け、敗北そのものを伝えずに、微妙な表現でぼかしていた。「中部印緬国境方面」は次のように発表しているのである。

「コヒマ及インパール平地周辺に於て作戦中なりし我部隊は8月上旬印緬国境線附近に戦闘を整理し次期作戦準備中なり」

このころは「攻略しつつあり」とか「進捗しあり」「対峙しあり」という語が多いのだが、この「作戦準備中なり」といった表現もしばしば用いられた。しかしこのときの「北部印緬国境附近」という発表のなかには、「我部隊は……夜間敵の包囲を突破し後方要点に撤退せり」とあり、戦況は甘くないと伝えるようにもなっていた。

インパール作戦の「悲劇」の真実

だがインパール作戦が大本営発表でそれほど詳細に知らされなかったのは、この期の戦況がすでに日本に勝算がないことが明らかになっていたからだった。

2月にマーシャル諸島がアメリカ軍の手に落ち、まもなくトラック島にもアメリカ軍の猛火が浴びせられ、4月にはニューギニア北部のアイタペやホルランジャにもアメリカ軍が上陸してくる。6月にはサイパンにも上陸がはじまり、むかえ撃つ日本軍は「あ号作戦」を発動して、連合艦隊がでてマリアナ諸島付近の制海権を奪おうと試みるが失敗している。日本海軍は、今や空母や航空機の大半を失った。

7月7日、サイパンの守備隊は全滅。それに伴って重臣の間に東條内閣の倒閣運動が起こり、東條は天皇の信を失って辞任している（7月18日）。

戦果があがらないインパール作戦の内実など、国民に知らされるわけはなかったのである。国民の士気を鼓舞する戦果がなに1つなく、高級指揮官の誤りを隠蔽しつづけたところにインパール作戦の「悲劇」はあったといっていい。

（保阪 正康／Webオリジナル（外部転載））