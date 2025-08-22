ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤Î¡ÈÌ¼¡É¤Ë·èÄê¡ª¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤ÇÈô¤Ó¤Ì¤±¤¿ÃÎÀ¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ»ùÌò¤ËÄ©¤à
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤Ç¡¢çý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¤Î°ì¿ÍÌ¼Ìò¤òÃÓÂ¼ÊËºÌ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¡¡¶ØÃÇ¤Î¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊª¸ì
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡ÃÓÂ¼ÊËºÌ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓÂ¼¤Ï¡¢Ìó400Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¡Ö¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÆü¹â¤¤¤í¤Ï¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎÈó¸øÉ½¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£Êì¡¦çý³¤·Ã¤Ë»÷¤Æ¡¢µ¤¤¬¶¯¤¯Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈô¤Ó¤Ì¤±¤¿ÃÎÀ¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ»ù¡£ÆÃ¤Ë¿ô³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤½¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿ÃÎÀ¤æ¤¨¤ËÂç¿Í¤ò¾¯¤·¸«²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿·¤¿¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿·°¤â¤¤¤í¤Ï¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡Ä¡©
¡¡ÃÓÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÈÎÜ¤Ï¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Àî±É¤â¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ç¡¢Í§Ã£¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¸½¾ì¤â¼«Á³¤ÈÌÀ¤ë¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ10·î¤è¤êËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æü¹â¤¤¤í¤ÏÌò¡¡ÃÓÂ¼ÊËºÌ
¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦»£±Æ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÍ¥¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤âÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀî±É¡ËÍûÆà¤µ¤ó¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤À»£±Æ¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤ÏÀäÂÐÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ÚÅ¯
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤¤¤í¤ÏÌò¤ÏÃÓÂ¼¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·°¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢¤¤¤í¤Ï¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÅ·ºÍ¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃÓÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í´éÉé¤±¤Î´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÌá¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥«¥¨¥ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢Àî±É¤µ¤ó¤È¡¢ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¡È¿Æ»Ò¡É¤Î¥«¥¿¥Á¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¡¡¶ØÃÇ¤Î¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊª¸ì
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓÂ¼¤Ï¡¢Ìó400Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¡Ö¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÆü¹â¤¤¤í¤Ï¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎÈó¸øÉ½¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£Êì¡¦çý³¤·Ã¤Ë»÷¤Æ¡¢µ¤¤¬¶¯¤¯Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈô¤Ó¤Ì¤±¤¿ÃÎÀ¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ»ù¡£ÆÃ¤Ë¿ô³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤½¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿ÃÎÀ¤æ¤¨¤ËÂç¿Í¤ò¾¯¤·¸«²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿·¤¿¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿·°¤â¤¤¤í¤Ï¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡Ä¡©
¡¡ÃÓÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÈÎÜ¤Ï¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Àî±É¤â¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ç¡¢Í§Ã£¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¸½¾ì¤â¼«Á³¤ÈÌÀ¤ë¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ10·î¤è¤êËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æü¹â¤¤¤í¤ÏÌò¡¡ÃÓÂ¼ÊËºÌ
¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦»£±Æ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÍ¥¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤âÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀî±É¡ËÍûÆà¤µ¤ó¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤À»£±Æ¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤ÏÀäÂÐÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ÚÅ¯
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤¤¤í¤ÏÌò¤ÏÃÓÂ¼¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·°¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢¤¤¤í¤Ï¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÅ·ºÍ¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃÓÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í´éÉé¤±¤Î´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÌá¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥«¥¨¥ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢Àî±É¤µ¤ó¤È¡¢ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¡È¿Æ»Ò¡É¤Î¥«¥¿¥Á¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£