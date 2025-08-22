旅館経営のスザンヌ、『ヘキサゴン』ファミリーと15年ぶり再会 ファン歓喜
タレントのスザンヌが21日に自身のインスタグラムを更新し、懐かしのクイズ番組『クイズ!ヘキサゴンII』（フジテレビ系）でおなじみのメンバーとの再会ショットを公開した。
【写真】スザンヌ、『ヘキサゴン』ファミリーと15年ぶり再会 美人な妹マーガリンの姿も（3枚）
2015年に離婚し、地元・熊本へ移住したスザンヌ。昨年からは、地元・熊本で70年愛された老舗旅館を総額1.5億円かけて購入、修繕し、営業スタートさせている。
そんなスザンヌはこの日、「フジモンに会えたぁぁぁぁ」「ようこそ熊本へ！！」とつづりながら、お笑いコンビ・FUJIWARAのフジモンこと藤本敏史との2ショットを公開している。この2人と言えば、2000年代、「おバカタレント」ブームをけん引した『クイズ!ヘキサゴンII』で共演した間柄であり、藤本はこの番組で知り合ったモデル、タレントだった木下優樹菜さんと結婚（のちに離婚）。スザンヌは木下さんらとの番組派生ユニット「Pabo」として活動したことも。
そんな藤本の印象についてスザンヌは「15年ぶりくらいかなぁ？！なんか若返ってたなぁ！」「可愛いーの言葉にめっちゃ敏感だったよ！」と明かし、「本当に会えて嬉しかったです！」と満足気につづった。なお、今回の再会の前にも「ここ2週間くらいで2度のニアミス」があったと明かし、「くぅーひさしぶりに会いたいなぁーっと願ったらめっちゃ近くでロケしてらっしゃったので、お土産持って押しかけた」と自ら再会に動いたことを明かしていた。
なお、再会の場にはスザンヌの実妹、マーガリンも同席したようだ。
コメント欄には「ヘキサゴン思い出す〜」「大好きだったヘキサゴン思い出します」「スザンヌさん、ようやくフジモンさんと再会できてよかったですね」「ヘキザゴン同窓会的な。フジモンさん優しいね」といった声が寄せられていた。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（＠suzanneeee1028）
