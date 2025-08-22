『しあわせな結婚』“犯人を名乗る男”登場 視聴者ビックリ「ほんとに？？」「誰かを庇ってるに一票」（ネタバレあり）
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第6話が21日に放送され、15年前の事件の“犯人を名乗る男”が登場すると、ネット上には「ほんとに？？？嘘でしょ？？？」「なんか怪しい」「誰かを庇ってるに一票」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ラストに登場した“犯人を名乗る男”
警察にすべてを打ち明ける決心をしたネルラ（松）は、幸太郎（阿部）に付き添われて刑事・黒川（杉野遥亮）のもとへ。ネルラの証言を聞いた黒川は、事件現場にいた第三者の存在に加え、亡くなっていた元婚約者・布勢（玉置玲央）の交友関係を洗い直そうとする。
そんな中、鈴木家ではネルラの誕生日会が開かれる。その席で父・寛（段田安則）は、幸太郎とネルラに「ここを出て2人で暮らしてもいいんだよ」と言い始める。ネルラは幸太郎が独身時代を過ごし、現在もそのままにしているマンションで暮らすことを決意する。
しかし数日後の夕食会で幸太郎は、引っ越しを考えたがそれをやめると切り出す。幸太郎はネルラを気遣って、事件が解決するまで鈴木家で暮らしたいと説明。そして弟・レオ（板垣李光人）と叔父・考（岡部たかし）に、15年前の事件の再捜査が行われていることを打ち明けた。
翌朝、幸太郎は黒川からの電話で目を覚ます。電話に出た幸太郎に黒川は、15年前の事件の“犯人を名乗る男”が出頭してきたと告げる。あ然とする幸太郎に黒川は「名前は…鈴木考です」と報告するのだった。
出頭して取調室に通された叔父・考の神妙な面持ちが映し出されると、ネット上には「えーーーーまじでこーちゃんなの？？」「なんで?!」「ほんとに？？？嘘でしょ？？？」といった声が続出。その一方で「この時点で真犯人決定って、なんか怪しい」「誰かの身代わりかも」「こーちゃんは誰かを庇ってるに一票」などの投稿も集まっていた。
