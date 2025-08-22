°ìÀÄãØ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¡¡²»³ÚP¤â¤¦¤Ê¤Ã¤¿²Î»ì¡Ø¤É¤¦¤¾¤æ¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤ªÀè¤Ë¤æ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Î°ÕÌ£
¡¡²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë3¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀÄãØ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉðÉôÁï»Ö»á¤¬VTR½Ð±é¡£¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤Î²Î»ì¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÉô»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Èà½÷¤¬9¡¦11¤Î¥Æ¥í¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿²Î¡£¤¢¤ì¤Ï1²ó¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤É½¸½¤¬Â¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡Ê²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ë¡Ø¿åºÝ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬Åç¤Ç²Ð¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ëµß½õ¤ÎÁ¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Îµß¤¤¤ÎÁ¥¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¾¤æ¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤ªÀè¤Ë¤æ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢Àè¤ËÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê°ÕÌ£¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤òÁ¥¤Ë¾è¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾ù¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ÐÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¶Ê¤Î°ÕÌ£¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì¸À¤¿¤ê¤È¤âÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÉô»á¤È¤Î¶Êºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÀÄãØ¤Ï¡Ö10ÊÔ¤È¤«¡¢20ÊÔ¤È¤«¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»ì¤ò¡¢Åö»þ¤ÏFAX¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£¡ÊFAX¤ÎÍÑ»æ¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÉðÉô»á¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤âÎý¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¶Êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£