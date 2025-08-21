アンダーカバーが座面を黒のレザーで統一した「アナーキーチェア」を発売

高橋盾が手掛ける「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、天童木工製の「アナーキーチェア（Anarchy Chair）」の新作を8月23日に発売する。アンダーカバー青山店、仙台店、金沢店、名古屋店、京都店、公式オンラインストアで取り扱う。

アナーキーチェアは、高橋が一点物として制作し、アナキズムのシンボルであるサークルAを背面に配した椅子。1940年創業の家具メーカー天童木工と協業し、2022年2月に初めての製品化に至った。

新作は、座面を黒のレザーで統一。耐久性や精度を確保するため天童木工に依頼し、座面のくぼみや厚さ、脚に当たる部分のカーブなど、細部に調整を施した。背面の「サークルA」部分は木製、クリアアクリル、ブラックアクリルの3種類を用意する。価格は、木製が25万3000円、クリアアクリルとブラックアクリルが28万6000円。

また、新作の発売にあわせてバックプリントと胸元にサークルAをあしらったTシャツ（1万3200円）を販売。ブラックとホワイトの2色を用意する。そのほか、過去に制作したチェア全種類を少量展開する。

◾️アンダーカバー：公式オンラインストア