ロシアの攻撃により精密機器メーカーの製造工場から黒い煙が立ち上る様子＝２１日、ウクライナ・ザカルパッチャ州/Zakarpattia Regional Military Administration/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）ウクライナは２１日、ロシアによる大規模な攻撃を受け、９人が死亡した。両国の戦争に関してはこのほど米ロ首脳会談が行われ、ウクライナと欧州の首脳らが停戦を実現しようとトランプ米大統領と協議したばかりだが、進展がない中でロシアの攻撃は激しさを増している。

今回の攻撃はここ１カ月超で最大規模。ウクライナのゼレンスキー大統領が明らかにしたところによると、ロシアは５７４機のドローン（無人機）とミサイル４０発を発射した。国境から遠いウクライナ西部のリビウも攻撃を受けた。

同じく西部のザカルパッチャ州に立地する米国人所有の企業フレックスも攻撃を受け、当局によると、少なくとも１９人が負傷したという。本部を米テキサス州に置く同社は米国・シンガポール系の企業で、電子機器の製造を請け負っている。

同社の広報は、従業員６人が入院していると明らかにし、同社がいかなる軍備品の生産や供給、支援もしていないことを強調した。

今回の攻撃についてフランス外務省は「ロシアが和平交渉に真剣に参加する意志がないことを示している」と非難した。

ゼレンスキー氏は声明で攻撃のタイミングに言及し、「この戦争を止めようとする世界各国の努力がないかのようにロシアは今回の攻撃を実行した」と指摘。また、「報復が必要だ。ロシアが意味のある交渉に参加し、この戦争を止める意思があることを示すサインはいまだに見えない」とも述べた。

ゼレンスキー氏は前日に、ロシアのプーチン大統領との会談前に停戦を実現させるという自身の要求について、ウクライナの安全の保証が何らかの形で確立されるなら、「ある程度の妥協」をする用意があると述べていた。