オフィスで浮かずに華やかさを醸せるトレンチ風ワンピは予定のある金曜日にもぴったり。トレンチデザインならではの知的さと、ワンピースの華感で全方位的な好印象を獲得できます。8月22日(金)のおすすめコーデをご紹介します。

トレンチとツイードの相乗効果でエレガントな通勤スタイルを確立

出典: 美人百花.com

リネンライクなツイード素材が夏の通勤シーンにフィット。顔まわりが華やぐ大きめのカラーもレディなオフィススタイルをあと押し。細部に施した金ボタンやバックルもリッチな存在感を好演。

ツイードワンピース￥18,700/Noëla イヤリング￥2,970/セピカ(ジオン商事) バングル￥32,560/ソコ(ズットホリック) バッグ￥2,990/神戸レタス パンプス￥23,100/HIMIKO(卑弥呼)

掲載：美人百花2025年6月号「知的に見せたい日のトレンチ通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/宮田聡子 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部