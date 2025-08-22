スーッと涼しい風が背中を抜ける。通勤もレジャーも快適なファン付きリュック

通勤通学など夏場のリュックで困るのが背中のムレ問題。汗で背中がビッショリ…。となると不快ですし、臭いも気になりますよね。

それを解消してくれるのがサンワダイレクトで発売中の冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」（1万8900円）です。

涼しさの秘密は、リュックの底面に付いた2つのファンにあり。ファンが取り込んだ空気を背面に空いた複数の送風口から噴出する仕組みです。単純な構造に思えますが、リュック背面のクッションと内部の送風スペーサー付き背板によって、しっかり背中に空気が通る道を作っているのがポイントで、スーっと空気が背中を流れることでムレや熱がこもるのを解消してくれます。

なお、背面の送風口は首の部分にも付いており、カバーを取り外すことで首元にも送風。首を冷やすことでより涼しさを感じられるはず。送風の強さを風量約45〜60L/sの弱、中、強の3段階で、シーンに合わせて調整できるのも気の利いたポイント。左のショルダーベルトに付いたリモコンで強さの切り替えが可能です。

電源は「モバイルバッテリー」（別売り）で、合計出力5V／2.1A以上のUSB Type-A差込口を搭載したモバイルバッテリーが適合。ファン側のコネクターがUSB Type-Aになっているので、間違えないようにご注意を。ちなみに、10000mAhのバッテリーを使用した場合、連続稼働時間は弱で約9.5時間、中で約6時間、強で約4時間。なお、バッテリーを収納するための専用ポケットも付いています。

リュック本体の大きさは約W32×D49×H16cmで容量約25L、重さは約1.55kg。A4サイズの書類や13.3インチノートPCを収納できるのでビジネスシーンにもバッチリ対応します。

ファンのいらない季節になったら、ファン付きの底面から付属する普通の底面に付け替えでき、普通のリュックとして使うことも可能です。

カラーはブラックの1色展開となっていて、ビジネスから普段使いまで幅広いシーンに対応するシンプルなデザイン。容量もたっぷり入るので、街歩きやちょっとしたデイハイクに使ってみてもいいかも。

朝から汗ビショビショのシャツでは、不快なだけでなくイメージダウンにも…。冷却ファン付きリュックで爽やかに出勤してみませんか？

