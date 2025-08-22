◇UNIQLO Next Generation Development Program with Ayumu Hirano 2025（21日、東京ミッドタウン 芝生広場）

東京ミッドタウン芝生広場で21日にスケートボード教室が行われ、北京五輪スノーボード金メダルの平野歩夢選手や兄の英樹さん、弟の海祝選手らが参加しました。

スケートボード教室には小学生50人が参加。歩夢選手はバーチカルという半円状のコースでの加速の仕方などを子どもたちに直接指導し、参加者の笑顔があふれる中で2時間のレッスンを終えました。

レッスン終了後には、歩夢選手が子どもたちからの質問に答えるトークセッションが行われました。「怪我をするのが怖いと思ったときはどうやって練習するのですか？」という質問に対しては、「いまだに僕も怖くて、足が震えたりする」と、金メダリストでも恐怖を感じることを告白した歩夢選手。

続けて「新しい技もどんどん出て、いまだにトップを目指し続けているので、楽なことじゃないが、やってみなければ分からない。なんでもやってみることは大事にしていて、技ができたときは自信も生まれて、変わることは大きい」と、何度も大怪我を繰り返しながらも新技へ挑戦を続けてきた歩夢選手ならではの言葉を子どもたちに贈りました。

中には「次はどんなヘアスタイルをしますか？」といった質問も。これに平野選手は「五輪まではこのドレッドヘアを貫こうと思っているが、この髪もなかなか大変でこの季節は苦しい。五輪が終わったらバッサリ坊主みたいな感じにしようと思っています」と回答。会場からは驚きの声が上がっていました。