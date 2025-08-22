毎節4試合！Jリーグ、サッカー王国ブラジルでの放映開始を発表

Jリーグの試合が、地球の裏側でも楽しめるようになった。

Jリーグは21日、新たにブラジルでリーグ戦の放映が決定したと発表した。

プレスリリースによると、2023年創設のストリーミングプラットフォーム『Canal GOAT』と、8月に新設された『X Sports』で、毎節4試合が放映される。

すでに今月16日の第26節、20日の第30節より、放映が開始されている。

今後は海外放映が追加されたタイミングで、その都度発表される予定だ。

Jリーグは、アジアを中心に多くの国で視聴できるようになった。

同リーグの発表によると、現在はブラジルを含めて22の国と地域、14の放送局・プラットフォーム（J.LEAGUE Internationalを除く）でJリーグの試合を観ることができる。

新たにJリーグの試合放映が始まったブラジルは、「サッカー王国」と呼ばれるほどサッカーが国民的スポーツとして根付いており、Jリーグ発足から現在もJリーグでプレーするブラジル人選手の人数はとても多い。

Jリーグを経由してブラジル代表入りした9名

現在Jリーグのチームに所属しているブラジル人選手にとって、母国にいる家族や友人が自身のプレーを見られる環境になったことは、大きなモチベーションとなったに違いない。