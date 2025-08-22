µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¡ÄÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¡ÖËÍ¤ÏÀ¨¤¤ÅÄÃæ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÄÃæ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï21Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë7¡Ý1¤Ç²÷¾¡¡£ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢4²óÎ¢¤Ë¥ª¥¹¥Ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê81µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ21ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö½é²ó¤Ï¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤ÇÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¤¤¤±¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¼´¤Ë¡¢4²ó5²ó¤ÏÊÑ²½µå¤òº®¤¼¤ÆÄã¤á¤ËÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀ¨¤¤ÅÄÃæ¾Âç¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÄÃæ¾Âç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤È¤«¤¢¤È1¸Ä¡¢¤Þ¤¢ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Öº£Æü¤¯¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ç½½Ê¬¤Ë¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù