「救われているのはいつも私だった」唐田えりかが難病ALSでこの世を去った友人に伝えたいこと

女優・唐田えりかさんの連載『面影』第4回。

先日亡くなられた、指定難病・ALSの当事者であり、元日本ALS協会会長の岡部宏生さんは、唐田さんのご友人でもありました。前編「女優・唐田えりかが友人を悼む 難病ALSと闘う岡部宏生さんとの出会い」では、映画『寝ても覚めても』をきっかけに出会ったふたりのこと、そして岡部さんが唐田さんにかけた言葉について綴りました。

後編では、岡部さんとのお別れについて。最後に伝えた言葉、葬儀の日に見た景色。多くの人の心に刻まれた岡部さんという存在を、静かに悼みます。

それぞれの苦しさ

3年ほど前、しばらく会うことができなかった高校時代の友人、くるみにふとしたきっかけで再会した。

私は一度、友人皆んなと会えなくなってしまったけれど、本当に繋がるべき人とは、繋がれるんだということを、ここ数年で知った。

くるみと地元の深夜のファミレスでドリンクバーを堪能しながら語り明かした。くるみは高校時代から看護師を目指していたので夢を叶えたことは知っていた。

そして今は重度身体障害者の看護をしていること、ALS の患者さんを担当することもあるということをそのときはじめて知った。

くるみは、医者が重度身体障害者の方に人工呼吸器をつけるかつけないかの選択について話すときに毎回同席する立場だった。こんなに自分の近い存在に、ALS というものと深く接している人がいた。衝撃だった。

選択を伝える側の苦しさも、選択を迫られる側の苦しさも、知ってしまった。

神様なんて普段そんなに信じていないのに、どこに向けていいか分からない感情を、神様とやらにぶつけてしまいたかった。

救われているのはいつも私だった

イベントのあと、岡部さんと共に、ご友人の家に招いてもらい、美味しいご飯とお酒と音楽を楽しませてもらった。

イベントを終えてから、岡部さんは体調が優れなくなっていたように感じた。黒目の動きが読み取りにくくなっているのを私はそのときに気づいた。

声を大にして言いたいのは、岡部さんは ALS という病気を患いながらも、ユーモアを欠かさない人だったということだ。いつもかわいい冗談を言って皆んなを和ませてくれる優しさで溢れた人だった。それは岡部さんの気遣いの深さでもあった。

なにかひとつでも岡部さんの力になりたいと思いながらも、救われているのはいつも私だった。

出演した作品が完成すると、岡部さんに見てもらいたいと思う。欲をいえば岡部さんに褒めてもらいたいと思う。

岡部さんのことが、大好きだ。

ほかになにか言葉にせずとも、大好きという言葉だけでいかに、「あなたを受け入れ肯定してますよ」ということを伝えられるかを、岡部さんから教わった。そこから私は、大好きな人には、大好きとちゃんと伝えられるようになった。

「みんな辛くても、一緒に生きていきましょうね」

数ヵ月後に会った岡部さんは、黒目が思うように動かなくなり、会話することもできなくなっていた。表情が動かなくても、今喜んでくれているなということは感じることができる。

ひとりで岡部さんに話しかけ、手を握る。

大好きですよ。といつも伝えていた。

それが最後だった。

岡部さんのお葬式は、沢山の人とお花で溢れていた。そこにいる全員が悲しみに暮れていた。ALS の患者さんも沢山来ていた。いかに岡部さんが愛され、沢山の人の心を突き動かしてきたのかが分かる。ほんとうに偉大な人だった。

介助者さんたちは私の顔を見ると、「来てくれたんですね」と涙を流してくれた。泣いているところを見ると、私まで気持ちが緩んでしまった。何時間も、毎日、毎日、何十年も一緒に生活してきた血の繋がりを持たない人に、岡部さんは愛されていた。そんなの、すごいことすぎる。

岡部さんが亡くなってからも、私は日々仕事をし、ご飯を食べ、眠っている。日常は続いていく。

「みんな辛くても、一緒に生きていきましょうね」と岡部さんは生前言っていた。

辛い。それでも自分の人生は続く。岡部さんはいなくても、私の心の中でいつも生きている。一緒に生きていくんだ。

