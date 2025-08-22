約3年で7バガーに高騰！「46万円が320万円に」金融資産9600万円・62歳女性の有望銘柄
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（63歳）
居住地：兵庫県
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者400万円
金融資産：現預金4300万円、リスク資産5300万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：3700万円
・日本株：1300万円
・外国株：300万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、三菱重工業＜7011＞だといいます。
「2022年頃に200株購入」したそうですが、2024年4月の「株式分割で2000株に」。その後「2024年7月から2025年3月」にかけて「半分を売却」していたとのこと。
節目を迎えたのが最初の購入からおよそ3年後の「2025年3月」。この時の保有株数は「1000株」で「元本46万円が最大で320万円」に達し、「ほぼ7バガー」を記録したといいます。
購入のきっかけについて「世界の歴史や政治経済を勉強するうちに、日本の防衛、エネルギー、宇宙関連銘柄としてこの銘柄が有望であることを確信したから。ただ、ここまで急上昇するとは思っていなかった」と語っています。
ただ7バガーまでに2000株の半分を売却したことについては「やや後悔」しているとのこと。
「半分売った売却益は160万円ほどなのに対し、残り半分の含み益は274万円。更にまだ上がると思われる。売りすぎた。残り半分は大切にとっておきたい」とため息。
とはいえ、見事にバガー銘柄の見極めに成功した投稿者。「勉強すればそれなりの成果が得られることを実感した。励みになる」と喜びをかみしめておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
「三菱重工業でほぼ7バガー達成、保有数は1000株」投資歴は「約17年」、投資信託や日本株を中心に運用しているという60代の投稿者女性。
「7バガーまでに売りすぎたとやや後悔している」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったか、という質問には「思っていた以上に、急上昇し戸惑っている」と素直な心境を語った投稿者。
