「新NISAは怖いから、保険で貯蓄したい」世帯年収800万円夫婦がハマった落とし穴【FPが解説】

新NISA開始で投資への関心が高まる一方、「リスクを取りたくない」という理由で学資保険や個人年金保険を選ぶ人が後を絶ちません。「確実に増える」はずの保険貯蓄に隠された「落とし穴」とは。1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をもとに解説します。

「新NISAは怖くて、保険は安心」

「保険で貯蓄はダメなんですか？」

ある日、30代のご夫婦が相談に来られました。

・今回登場する夫婦の家族構成と家計

家族構成：30代夫婦、子ども2人(幼児)

収入：ご主人400万円（会社員）・奥さま400万円(会社員)

貯蓄額：500万円

奥さま「YouTubeやブログ、本を見ると保険で貯蓄してはいけないと言っていますが、本当なのでしょうか？」

磯山「保険で貯蓄することをどう考えていますか？」

ご主人「新NISAで投資するのは怖く、かといって預金の利息は少ない。保険は新NISA未満、預金以上だと思うのですがどうでしょうか？」

磯山「なるほど。新NISAは怖くて、保険は安心だと思われているんですね」

奥さま「学資保険は18年後確実に増える、個人年金保険も60歳のときまで続ければ確実に増えるので、安心ですよね。」

利益は少ないが「確実」に増えることに安心を感じて、保険を新NISA未満、預金以上だと考えています。

「新NISAは怖い、でも預金は選択したくない。ただ、保険は調べるとあまりよくないと書いているのでどうすればいいかわからない」このようなご相談が増えています。

確実に増える学資保険や個人年金保険などの貯蓄保険は、新NISA未満、預金以上なのでしょうか？

将来のための貯蓄として保険を選択する際に見落としがちな3つの落とし穴について、本稿と後編記事で解説していきます。

必要ない保険商品を買ってしまう

落とし穴の1つ目は「必要ない保険商品を買ってしまう」です。

磯山「貯蓄保険以外に保険は加入していますか？」

奥さま「亡くなったり、働けなくなったり、病気などで入院したり、がんになったとき、あと、骨折でもでる保険に入っています」

磯山「どうしてそんなにたくさんの保険に入っているのですか？」

奥さま「学資保険や個人年金保険の相談にのってくださった保険会社の担当者さんにおすすめしていただいたので」

ご夫婦は保障モリモリのセット保険に月2万円も支払いをしていました。亡くなる、働けなくなるほうが、普段通り働いて収入を得ている生活より収入が多くなる、そんな保障内容でした。望んでいないことが起こることでお金がたくさんもらえる、ましてや、なってしまう確率も低いことのためにたくさんの保険料を支払うのは、家族のためにお金を使っていることになるのでしょうか？

実は、保険会社の担当者が学資保険や個人年金保険を販売してもほとんど手数料が入りません。利益が少ないのにどうしてこの商品を販売するのでしょうか？

それは、他の利益がある商品を販売するための接点を持つためです。学資保険や個人年金保険などの貯蓄保険は「ドアノック」商品として活用されています。お客様自身が求めていた商品の契約だけでは商談は終わりません。他の商品を売られるリスクがあることは頭にいれて保険会社に相談しましょう。

ご夫婦にお伝えした、貯蓄保険に加入するときに気をつけたい残り2つの落とし穴については、〈「新NISAは怖いから、保険で貯蓄」は損をする？世帯年収800万円夫婦の危険な思い込み【FPが解説】〉でお伝えします。

