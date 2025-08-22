「中居正広を名乗る電話」が夜中にかかってくるんです…！テレビ業界で話題騒然の「謝罪電話」…その怖すぎる内容

「中居正広」を名乗る電話

テレビマンが二人集まれば、中居正広（53歳）にまつわる「怪談話」で持ち切りだ。制作会社プロデューサーが証言する。

「夜中に突然、非通知で電話が掛かってきたんです。開口一番、『ご迷惑をお掛けしました。生まれ変わるので、できればもう一度、チャンスをください』と。『誰ですか？』と聞くと、『中居です』と名乗り電話が切れた。イタズラだとは思うのですが、なぜこちらの番号を知っているのか。試しに中居君の携帯に掛けると、『現在使われておりません』となっていました」

しかも、この「中居」を名乗る人物から謝罪電話を受けたテレビマンは他にも多数いる。すべての電話に共通しているのが、「ご迷惑をお掛けしました。生まれ変わるので、できればもう一度、チャンスをください」というメッセージだ。

涙声のパターンもある

「最近、某局のプロデューサーが会議でこの話をした。すると、『私も……』『俺も』というスタッフが次々と現れた。涙声のパターンもあるそうです。おそらく、元テレビスタッフなどによる悪質なイタズラでしょう」（同前）

中居はいま、フジテレビの第三者委員会が認定した「性暴力」に対し弁護士を通じて反論を繰り返している。トラブルが話題になっているうちは、イタズラも続きそうだ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

