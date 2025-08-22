韓国女優そっくりの“美しき競泳選手”、直視できないレーシングウェアSHOTで美貌さく裂「白くて綺麗…」【PHOTO】

女優ペ・スジにそっくりで知られる韓国の競泳女子選手パク・ハンビョルが、スイムウェアSHOTでファンを魅了している。

【写真】パク・ハンビョル、直視できない大胆スイムウェア

パク・ハンビョルは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある水泳場でケア用品を手にポーズを取るパク・ハンビョルが写っている。

NIKEのロゴが入ったダークグリーンのレーシングスイムウェアで、引き締まったアスリート体型を惜しげもなく披露するパク・ハンビョル。ペ・スジ似とあって目鼻立ちの整ったビジュアルの良さも際立ち、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「ゴッド・ハンビョル」「アメイジング！」「素晴らしいスタイルだ」「白くて綺麗」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ハンビョルInstagram）

パク・ハンビョルは1997年9月28日生まれの27歳。釜山（プサン）出身の競泳選手で、高校生だった2014年に出場したMBC杯全国水泳大会の女子50m背泳ぎで28秒40をマークし、当時の韓国新記録を打ち立てて注目を集めた。同年には仁川（インチョン）で行われたアジア競技大会の女子50m背泳ぎにも出場した。

また、アイドルさながらのビジュアルを持つことから、韓国国内では歌手兼女優のペ・スジに似ていることで知られている。現在も富川（プチョン）市庁所属の現役選手として、国内の大会に出場している。