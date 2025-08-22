◆米大リーグ カブス１―４ブルワーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２１日（日本時間２２日）、本拠で、ナ・リーグ中地区首位のブルワーズ戦に先発し７回を３安打２失点と４試合連続クオリティースタートをマークするも、打線の援護が１点で６敗目（８勝）となった。防御率は３・０３。

今永にとって痛恨の１球となった。２回先頭のイエリチを歩かせ続く２人を抑えたが、左打ちのチュラングにカウント１―０からの内角低めの直球を右翼席に角度２３度という弾丸ライナーで右翼席にたたき込まれた。

約１か月半の負傷者リスト入りを挟んで、開幕直後は８試合で７本の被本塁打だったが、復帰後は１１試合で１２本目と多くなっており、この日も痛い一発を浴びてしまった。

その後はぴしゃりと抑えて打線の援護を待ったが、５回のクローアームストロングの犠飛による１点だけ。現地８月５日レッズ戦からこれで４試合連続６イニング以上３自責点以下のクオリティースタートと安定した内容も援護点は１点、２点、１点、１点。チームはブルワーズ相手に３連勝していただけに痛恨の黒星で再びゲーム差は７となった。

なお、「３番・ＤＨ」に入った鈴木誠也も遊ゴロ併殺打、左直、四球、見逃し三振、三ゴロに終わり、連続本塁打なしは１４試合に伸びた。