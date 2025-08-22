◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 沖縄尚学５―４山梨学院（２１日・甲子園）

届かなかった日本一への思いを託した。山梨学院のエース・菰田陽生は試合が終わると、沖縄尚学・末吉良丞のもとに歩み寄った。「同じ２年生として戦ってきて、次勝って優勝してほしい」。悔しさをこらえ、エールを送った。

今大会４試合目の先発となった剛腕に、想定外のアクシデントが襲った。１点リードの初回２死二塁。４番・宜野座恵夢（えいむ）への２球目に、引っかけた直球が捕手の前でワンバウンドした。暴投で走者が進んだが、この時右肘の内側に違和感が生じた。「指のかかり具合が…（おかしかった）」。その２球後に同点の左前適時打を浴びた。１回２安打１失点、わずか１６球で降板し、一塁の守備へ。２番手の檜垣瑠輝斗が６、７回に４失点して力尽きた。

１５０キロの速球と豪快な打撃で話題をさらった二刀流。「もう一回、３年生と（試合が）やりたかった」と涙を浮かべた。甲子園の土は持ち帰らなかった。「自分の全て（の技術）を上げていかないといけない。あと２回チャンスがあるので、絶対に戻ってきたい」。成長した姿でのリベンジを誓った。（高澤 孝介）