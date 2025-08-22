ビジネスの「制約」はむしろチャンスだ…マンガ『宇宙兄弟』に学ぶチームを成功に導く「逆転の発想」

シリーズ累計3100万部超の大ヒットマンガ『宇宙兄弟』には、夢を叶えるまでの道中で数々の困難にぶつかり、チームで解決していくシーンが何度も登場します。仕事上の制約が多い、チームがまとまらない…。長尾彰著『宇宙兄弟「制約主導」のチームワークで、仕事が面白くなる！ チームの話』（Gakken）では、『宇宙兄弟』の名シーンから、そんな現場のモヤモヤを解決するヒントを紹介しています。「現代ビジネス」では、内容を一部再構成してお届けします。

チームワークは、いくつもの「制約」から生まれる

僕たちは、日々、さまざまな制約のなかで仕事をしています。納期や予算、商品の仕様・規定といった直接的なものから、職場環境、人間関係などの間接的なものまで、その存在は当たり前すぎて、わざわざ制約だと認識する機会すらないのではないでしょうか。

それでも無意識のうちに、こうした制約に対して「妨げや壁となるもの」というネガティブなイメージを抱いている人は多いと思います。

「納期に間に合わせるために、〇〇は諦めよう」

「予算があるから、〇〇はできない」

「そういう規定だから、仕方ない」

「今のメンバーでは、これが限界だ」

どれもわりとよく耳にする言葉ですね。共通しているのは、「できない要因」として制約が立ちはだかっているという点です。制約があるから、制約が多すぎるから、チームがうまく機能せずに苦しんでいる。制約さえなければ、もっとよくなるのに――そう感じる気持ちも理解できます。

ですが、もしあなたがチームの成長を望んでいるのなら、ちょっと視点を変えてみてください。

チームビルディングにおいて、制約は排除すべきものではなく、「チームが成長するチャンス」です。

「手を使わずに、ボールを相手チームのゴールに入れる」

これは、言わずとも知れたサッカーのルールであり、制約です。

この制約があるからこそ、サッカー選手はフットワークの技術を磨き、戦略を練り、いかにしてチームワークを発揮するかを追求します。そしてそんな姿に、世界中のファンが熱狂しているのです。

制約がビジネスチャンスになっている

僕は、『宇宙兄弟』がチームビルディングやリーダーシップを学ぶ題材としても素晴らしいものだと感じていますが、宇宙開発もまた、制約だらけの世界です。たとえば、月の場合、ほぼ大気がなく、重力は地球の約6分の1、温度は100度からマイナス170度という、本来なら人間が生存できない環境です。そんな究極の制約のもと、限られたメンバーと資材だけで「月面天文台の建設」というミッションを遂行するのですから、チームワークを最大限まで発揮せざるを得ないわけです。

逆説的に言えば、クセが強すぎて周囲から浮いていた宇宙飛行士たちを集めたチーム「ジョーカーズ」でさえ、これだけの制約を与えられたことによって、素晴らしいチームになれたということ（もちろん、リーダーであるエディ・Ｊや六太の存在といった影響もあります）。

また、スタートアップ企業は、資金や人材など限られたリソース（制約）のなかで必死に知恵を絞り、これまでにない視点やアイデア、工夫を取り入れることで、斬新なテクノロジーやビジネスモデルを生み出すことを得意としています。ある意味、制約がビジネスチャンスになっていると言っても過言ではありません。

こうした「人の行動は、制約によって影響を受けている」という考え方は、「制約主導アプローチ：CLA（Constraints - Led Approach）」に基づくもので、主にスポーツや教育の分野で「エコロジカルアプローチ」として取り入れられています。その内容は、あえて制約を加える（意図的に設定する）ことで、行動の変容を促す、というものです。

サッカーであれば、「指定した狭いスペースのなかだけでプレーする」という制約を設けることで、ボールコントロールやポジショニング、判断力を集中的に鍛える。片手を上げた状態でドリブルすることで、バランス感覚や視野の使い方に意識を向けるといった具合です。

僕は、この「制約主導アプローチ」は、チームビルディングにおいても大変有用だと考えています。その前提として重要なのが、制約を「できない理由」や「排除すべきもの」とするのではなく、「制約があるから、チームワークを発揮する必要性が生まれる」というマインドを持つこと。

自身やメンバーの行動が制約によって影響を受けているのであれば、どうせならポジティブなアクションに変換させたほうがよいと思うのです。

今ある制約を活かしたり、意図的に制約を設定したりすることで、具体的にはチーム内に次のような状態が生まれます。

制約によって生まれる、５つの要素

【１】目標達成への認識と協力の必要性を共有

この目標を達成するには、メンバーで協力しないと無理だよね

【２】役割分担と責任が明確になる

私はこれをやるから、〇〇さんはこっちをお願い！／〇〇をできる人いる？

【３】コミュニケーションの活性化

この問題どうする？／そっちの状況はどう？／あなたの意見は？

【４】工夫と創造性の促進

相談していい？／何かいいアイデアはないかな？／まずはやってみよう

【５】相互依存と信頼関係の構築

このメンバーだからうまくいっているよね／〇〇さんなら任せて大丈夫

これらの要素が相互的に作用することで、チーム内に「連動」や「連携」が発生し、チームワークへと昇華されていきます。

制約はチームの力を引き出す「味方」である。

まずはこのマインドセットから始めていきましょう！

心のノート：

「これは、ピンチではなくチャンスだ！」

そう思えれば、意外な突破口が見えてくる。

