初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２２日までに９月１１日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ２０周年記念大会」に参戦する選手のコメントを発表した。

今回、ＳＳＰＷが発表したのは「スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮」の各選手のコメント。発表されたコメントは以下の通り（原文まま）。

スーパー・タイガー「ＳＳＰＷ２０周年記念大会、そこで因縁、狂気の村上和成。これまで何度も対戦、ダッグでも組んで来た盟友・川村選手が引退を前に、ロッキーを外し、川村亮として挑んでくる覚悟、しっかりと受け止め心置きなく退けるよう仕留めたいと思う。パートナー、竹内誠志はデスマッチファイターとしてだけでなく、他団体でもタイトル戦を争った名実共に真の実力者。この四人で２０周年記念大会に相応しい真のストロングスタイルをぶつけ合える、最高の闘いを魅せつけていきたいと思う」※竹田を「竹内」と表記。

竹田誠志「久し振りのストロングスタイルプロレス参戦で凄くやり甲斐のあるカード。川村さんとは最後の総合格闘技の試合の時に稽古をつけて頂き世話になった間柄。引退前に交われて光栄。そして村上和成！村上さんの狂気をまた味わいたいとずっと思ってた。村上さんの狂気とは違うが竹田誠志の狂気も味あわせたい。戦友スーパータイガーと暴れます！」

川村亮「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレス２０周年記念大会ｉｎ後楽園ホールに最後の参戦。初代タイガーマスク 佐山サトル先生が創り上げた団体で、私が生まれ育った総合格闘技界と関わりの深い３人と聖地後楽園ホールのリングに立つ。しかも、因縁のスーパー・タイガー＆竹田誠志が相手なので、愛情を持って制圧します」

村上和成については団体側は「恐れ入ります。村上和成選手に連絡をさせていただきました処、下記のご返答の上、一方的に電話を切られてしまいました」と異例とも言えるやり取りを発表した上で「意気込みをお聞かせください？？寝言は寝て言えよ。ようやく、連絡来たかと思ったらこれか！！当日楽しみにしとけよ平井！！お前の慌てふためくツラ拝むの楽しみに試合すっからよ！」

なお、同大会は開催まで３週間を切ったが現時点で２試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

船木誠勝、日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ