冬瓜の好きな食べ方どれ？＜回答数 35,669票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第263回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
■今回の結果は？
今日の質問は「冬瓜の好きな食べ方どれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:冬瓜の好きな食べ方どれ？
■今日のおすすめレシピ
冬瓜のソムタム風サラダ
【材料】（2人分）
冬瓜 300g
サヤインゲン 6本
ニンジン 50g
ニンニク 1/2片
赤唐辛子 1/2本
干し桜エビ 大さじ 4
ピーナッツ 20g
<ドレッシング>
ハチミツ 大さじ 1/2
ライム(果汁) 大さじ 2
ナンプラー 大さじ 1
【下準備】
1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り、せん切りにする。分量外の塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。
2、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ3〜4cmに切る。分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。
3、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
4、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、抗菌のビニール袋にニンニク、赤唐辛子、干し桜エビ、ピーナッツを入れ、麺棒でたたいてつぶす。
2、冬瓜、サヤインゲン、ニンジンを入れて軽くたたく。＜ドレッシング＞を入れ、手でもんでなじませ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
