スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「冬瓜の好きな食べ方どれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:冬瓜の好きな食べ方どれ？

・「冬瓜の好きな食べ方どれ？」の結果は…


・1位 … 煮物66%
・2位 炒め物 17%
・3位 サラダ 9%
・3位 和え物 9%

※小数点以下四捨五入

35,669票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

冬瓜のソムタム風サラダ


【材料】（2人分）

冬瓜 300g
サヤインゲン 6本
ニンジン 50g
ニンニク 1/2片
赤唐辛子 1/2本
干し桜エビ 大さじ 4
ピーナッツ 20g
<ドレッシング>
  ハチミツ 大さじ 1/2
  ライム(果汁) 大さじ 2
  ナンプラー 大さじ 1

【下準備】

1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り、せん切りにする。分量外の塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。



2、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ3〜4cmに切る。分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。

3、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。

4、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、抗菌のビニール袋にニンニク、赤唐辛子、干し桜エビ、ピーナッツを入れ、麺棒でたたいてつぶす。



2、冬瓜、サヤインゲン、ニンジンを入れて軽くたたく。＜ドレッシング＞を入れ、手でもんでなじませ、器に盛る。



(E・レシピ編集部)