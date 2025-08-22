プロアイスホッケー選手とプレーしたい　小学6年生の夢をスターズ神戸が実現

神戸のプロアイスホッケークラブ・スターズ神戸に、この夏、小学校6年生の男子児童が、1日限定で入団し、プロの練習に参加した。男子児童は、岡山市に住む田中蒼馬くん（11）。中国地方にはプロのクラブがなく、選手に会って一緒にプレーしたいという夢をかなえた。

「スターズ神戸」のユニフォームを着た田中蒼馬くん（11）

小学校3年生の時に、本格的にアイスホッケーを始めた蒼馬くん。自身が住む岡山にはプロのアイスホッケークラブがなく、プロ選手のプレーを見る機会がなかった。そこで、株式会社イオンファンタジー（所在地：千葉市）が行う社会貢献活動「ララゆめ〜ララちゃんが夢をお手伝いします！〜」に応募。今年は1048件が寄せられ、10の夢が実現した。その中のひとつが蒼馬くんの「プロのアイスホッケー選手に会って、一緒にプレーしたい」という夢。ララゆめには3年連続で応募していたが、今回初めてその夢が叶った。2003年にスタートした「ララゆめ」ではこれまでに330の夢を叶えてきたが、「アイスホッケー」は初めてだという。

リンクへ出る蒼馬くん（78のユニフォーム）

この日、スターズ神戸の練習拠点・シスメックス神戸アイスキャンパス（神戸市中央区）を訪れた蒼馬くんは、一日入団式に臨み、「プロの選手に囲まれて緊張していますが、頑張ります」と宣言。外崎慶監督から、「SOMA 78」と書かれたユニフォームがプレゼントされた。「78」は、所属する岡山ブルーインズ・ジュニアアイスホッケーチームでつけている番号だという。

左：スターズ神戸・外崎慶監督 中央：田中蒼馬くん

「スターズ神戸」の一員となった蒼馬くんは、早速ユニフォームを着てリンクへ。蒼馬くんは、アイスホッケーのパックを打つ音やスケート靴が氷を削る音など音が好きで、自分でもそんな音をだしてみたいと思っていた。まずはリンクサイドでプロの選手たちの練習を体感した後、氷上での練習に加わった。

「６年生にしては大きい方」という身長165センチの体で、プロの選手に交じって氷上で躍動した。外崎監督のアドバイスを受けながらシュートにも挑戦。パックがゴールネットを揺らすと、チームメートからは拍手が送られた。蒼馬くんの母親は「（岡山のチームでは）ディフェンダーなので、このような練習は初めてではないか」と話した。

シュート練習

外崎監督の話を聞く蒼馬くん

練習中だけでなく練習前後にも、蒼馬くんと選手が話をする姿が見られた。「初めての僕に話しかけてくれて嬉しかった。韓国の人もいたが日本語で話しかけてくれた」と蒼馬くん。

練習後、蒼馬くんは「貴重な練習時間を僕のために割いていただきありがとうございました。9月からのシーズン、優勝目指して頑張ってください。岡山から応援しています」と挨拶。選手からは「スピード感や距離感などこれまで味わうことができなかったと思う。この貴重な経験を今後活かして頑張って下さい。スターズ神戸で待ってます！」とエールが送られた。蒼馬くんは、この日の経験を岡山のチームメイトにも伝え、まずは週末の試合に活かしたいと話した。