「まるで秘密基地！」石井良介プロがキャロウェイ新施設に潜入！

2025年8月18日、東京・渋谷にキャロウェイの最新フィッティング施設「キャロウェイ パフォーマンスセンター」がオープンした。ブランドの理念である「Demonstrably Superior, Pleasingly Different」を体現する空間として誕生したこの施設には、キャロウェイの開発思想と最先端技術が集約されている。

ゴルファーにとっての

夢の空間！

施設内には市販クラブのほぼすべてだけでなく、限定モデルもそろっていて、その様子を見た石井良介プロは「渋谷にこんな秘密基地のような場所があるとは」と驚き、「ラインナップの多さ＝選択肢の広さ、だと改めて実感した」と語る。キャロウェイ、オデッセイのクラブから、それぞれのゴルファーに最適な１本を提供するという、キャロウェイの開発姿勢が伝わってくる。



また館内に「プレミアムクラブフィッティング」や「ODYSSEY PUTT LAB」「クラブ調整エリア」など、ツアープロ仕様の設備を完備。石井プロは「プロ同様の体験を誰でも受けられる」と高評価。ビギナーでも安心して利用でき、自分に合ったクラブと出会える、まさにゴルファーのための夢のような空間だ。

「キャロウェイのクラブが好きな人はもちろん、これからゴルフをはじめる人が来るのもいいと思う。素晴らしい施設ができたのでうまく活用して、ゴルフをより豊かなものにしてほしいです」（石井）

キャロウェイ パフォーマンスセンター

⃝住所／東京都渋谷区渋谷1丁目3-7 VORT渋谷east

⃝営業時間／11:00～18:00（※完全予約制）

⃝定休日／土日祝

⃝サービス内容／プレミアムクラブフィッティング（80分）1万1000円、オデッセイ パットラボ（60分）4950円

⃝予約方法／プレミアムクラブフィッティング（www.callawaygolf.jp/fitting）

オデッセイパットラボ（www.callawaygolf.jp/odyssey/puttlab）

石井良介

●いしい・りょうすけ／1981年生まれ、神奈川県出身。PGAティーチングプロ資格をもつプロゴルファー。アマチュアのリアルなスイングや感情に訴えかけるアドバイスが多くのゴルファーを開眼させ、全国で行なうレッスン活動はつねに満員。レッスンの日程はインスタグラム（@ryosuke.ishii.214）などで開示中。