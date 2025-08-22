Àµ¤·¤¤¡ÈÈô¤Ö¹½¤¨¡É¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©½÷»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Üー¥ë½éÂ®¤ò¾å¤²¤ë¡¢µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤½¤Î〝Èô¤Ö¹½¤¨Êý〞¤ò¶á¤´¤íÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿3¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡£
±¦¥ï¥Ê¢¤Ë¤Ä¤±¤ë´¶¤¸¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä
µå¤òÀµ³Î¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ç¤Ïµå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¹½¤¨¤ë¤È¤¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Ë¡È¤æ¤È¤ê¡É¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤¹¡£±¦¥ï¥Ê¢¤Ë¤Ä¤±¤ë´¶¤¸¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤ë¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¤«¤éÀµ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¿¿¤¦¤·¤í¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢º¸¤Î¥Ò¥¸¤ä¾åÏÓ¤¬±¦¥Ò¥¸¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£Èô¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤ÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢±¦ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹½¤¨¤ë
¡ÖÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹½¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¶ËÜ¡Ë
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤éÀµ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç±¦¥Ò¥¸¤Ë¡È¤æ¤È¤ê¡É¤ò¤â¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¡¢µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¡£Á°·¹»ÑÀª¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö
¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á
±¦¥Ò¥¸¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢±¦¸ª¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¥¯¥é¥Ö¤¬³°Â¦¤«¤é²¼¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¶ËÜÈþÇÈ
¡ü¤¤è¤â¤È¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£153㎝¡£23Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¡££Ñ£Ô¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢25Ç¯¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ーÁ°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¡£¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬