開会中の全国高校野球選手権大会で、広陵高（広島）が1回戦を勝ち上がった後に出場を辞退した。野球部員の暴力問題の余波が広がったためで、不祥事による途中辞退は初めてだ。

暴力は決して許されない。学校関係者は、教育の一環である部活動で防げなかったことを真摯（しんし）に反省すべきだ。指導者にも猛省を促したい。

広陵高によると、1月に複数の上級生が下級生1人に対し、胸や頬をたたくなどの行為があった。指導の目が届きにくい寮で起きたという。

異例の出場辞退はそれが理由ではない。

報告を受けた日本高野連は3月、広陵高を厳重注意処分とした。日本学生野球憲章の規則で、厳重注意は原則として公表しないと定めている。それに従って高野連と学校は発表しなかった。

ところが、大会前に被害者側が交流サイト（SNS）に投稿して表面化した。学校が説明した事実関係に食い違いがあったという。

情報が一気に拡散したことを受け、高野連は大会初日に処分済みの暴力事案があったと公表した。

SNSではさらに、別の部員の暴力に関する情報が真偽不明のまま広がった。学校には「隠していたのか」などと批判が殺到し、寮の爆破予告や無関係な生徒への中傷にまでエスカレートした。

出場辞退について、校長は「生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることが最優先と考えて判断した」と述べた。

被害者側は学校の対応に納得していないとみられ、転校した。警察に被害届を出し、捜査が行われている。

暴力やいじめの問題は、被害者に寄り添う姿勢が欠かせない。学校は事実関係の把握に不十分な点はなかったか。一連の経緯を丁寧に検証する必要がある。

高野連が処分を非公表にしたことが無用な詮索を生む一因になったのであれば、処分の公表の在り方を議論すべきではないか。処分の審査を含め、より透明性の高い仕組みが求められる。

SNSにおける匿名の広陵批判は明らかに行き過ぎだ。名誉毀損（きそん）の可能性もある不確かな情報であっても、一度拡散すると修正は困難だ。SNSへの対応の難しさも浮き彫りになった。

今回の問題を教訓に、スポーツ界から暴力を根絶する決意を新たにしたい。

高校野球に限ったことではない。スポーツ界には指導者と選手、上級生と下級生の間で、指導の名を借りた暴力が長くはびこっていた。それを黙認する人たちもいた。

今やこうした古い体質は認められない。暴力の根絶を目指す改正スポーツ基本法が6月に成立した。地域や学校のスポーツ現場で徹底されているはずだ。

あらゆる暴力、いじめ、ハラスメントに厳しい目を向け続けなくてはならない。