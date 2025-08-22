9月に続編を放送する「放課後カルテ 2025秋」。牧野（松下洸平）とともに子どもたちを見守ってきた小学校教師・篠谷を演じた森川葵が連続ドラマに引き続き出演する。

森川のほか、連ドラに出演していた子どもたちも揃って登場。森川は子どもたちとの再会に「お茶目でわちゃわちゃした明るさは『変わってないな、あの頃と』と思いつつ、身長が高くなっていたり、顔付きもちょっと大人っぽくなっていたりするので、『半年しか経ってないのにすごく成長してる！』とも感じました」と感慨深く語り、「以前は、まだ一希（上田琳斗）にギリギリ身長を抜かされてなくて『次に会ったときは抜かされるかもね』って言っていたんですけれど、もう全然余裕で抜かされていました(笑)」と笑顔を見せた。

また、篠谷先生と同じ小学校に勤める先生たちを演じた、芳野先生役のホラン千秋、藤岡先生役の平岡祐太、岩見養護教諭役のはいだしょうこ、沢先生役の高野洸、蓬田副校長役の六角慎司、緑川校長役の武田真一、そして、主人公・牧野が勤務していた大学病院に勤める高崎医局長役の田辺誠一、咲間先生役の吉沢悠、吉田看護師役の加藤千尋、さらに牧野が救った子どもの保護者を演じた冴島環役のソニン、水本真吾役の和田聰宏も出演する。

<上段左から>ホラン千秋、平岡祐太、はいだしょうこ、高野洸、六角慎司、武田真一

<下段左から>ソニン、和田聰宏、加藤千尋、吉沢悠、田辺誠一

豪華キャスト総出演でおくるドラマ「放課後カルテ 2025秋」、放送日時は9月24日（水）よる9時に決定！どうぞご期待ください。

＜森川葵 コメント＞

Ｑ：「放課後カルテ」続編が決定したと聞いた時の感想を教えてください。

森川：嬉しかったです！ また成長した姿の子どもたちに会えるっていうのがまず嬉しかったですし、やっぱり皆様に愛されている作品だからこそ、また戻ってくることができるんだっていうのをより実感することができました。「またできるんだ！ やった、嬉しい！」っていう気持ちでいっぱいです。

Ｑ：久しぶりに篠谷先生を演じてみていかがでしたか？

森川：「どんな感じだったっけ？」とちょっと思い出す作業もありましたが、この格好をしてみんなに会うと、すぐ思い出せました。成長している部分もあるけれど、やっぱり篠谷先生は相変わらずバタバタしていて、周りのことばかりに首を突っこんでいて。変わってはいるけれど、変わっていない篠谷先生をまた演じることができて楽しかったです。

Ｑ：子どもたちとも再会されましたがいかがでしたか？

森川：結構、時間が経っているイメージでいたので、「みんな変わってるのかな？」と思っていたら、意外と変わらない部分も多くありました。お茶目でおしゃべりでわちゃわちゃした明るさはみんなそのままなので、「変わってないな、あの頃と」と思いつつ、やっぱり身長が高くなっていたり、顔付きもちょっと大人っぽくなっていたりするので、「半年しか経ってないのにすごく成長してる！」とも感じました。以前は、まだ一希（上田琳斗）にギリギリ身長を抜かされていなくて「次に会ったときは抜かされるかもね」って言っていたんですけれど、もう全然余裕で抜かされていました(笑)。

Ｑ：続編の篠谷先生的見どころは？

森川：篠谷先生が牧野先生に言う、ある言葉ですね。連続ドラマでは篠谷先生が牧野先生に助けられたり、逆に篠谷先生が言うことが牧野先生の中に残ったり、いろいろあった上で、今回篠谷先生の言葉が牧野先生に刺さって変化をもたらすところがあるので、注目してもらえればと思います。

Ｑ：最後に視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

森川：皆様がこの作品を愛してくださったおかげで、こうしてまた戻ってくることができました。「放課後カルテ 2025秋」本当に素敵な作品になっていると思うので、ご覧いただいた皆様に、さらにまた「放課後カルテ」を愛していただけたら嬉しいです。ぜひお楽しみに！

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

