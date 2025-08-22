陸上自衛隊日出生台演習場（大分県玖珠町など）で9月中旬に始まる日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」を受け、玖珠町は20日夜、演習場近くの日出生南部地区コミュニティーセンターで住民説明会を開いた。九州防衛局や陸自の担当者が、日米の輸送機オスプレイが計4機程度参加することなどを説明し、実施に理解を求めた。住民からはオスプレイの安全性、騒音を懸念する声が上がった。

訓練は9月11日〜25日の予定で、陸自側が約4千人、米海兵隊側から約500人参加する。日出生台での日米の共同訓練は10回目。4日から装備品の輸送に入るという。

説明会には住民約20人が参加した。同局の担当者らが訓練内容や使用する兵器、航空機の飛行ルートなどについて説明した。住宅上空の飛行は可能な限り避け、米側にも要求するとした。米軍人は演習場内に宿泊し、生活用品を買うため外出する可能性はあると説明。米軍に綱紀粛正の徹底を要請している点を強調した。 （菊地俊哉）

■「演習場使いすぎ」「うるさい」 訓練の過密化 不安の声相次ぐ

日出生台演習場における日米共同訓練を巡り、玖珠町内で20日夜あった住民説明会では、訓練内容を説明する陸上自衛隊や九州防衛局の担当者に対し、住民からは「演習場を使いすぎだ」と訓練の過密化などを不安視する声が相次いだ。

「オスプレイの音がうるさい。1年半前、地元の集落を低空で飛び（住宅が）がたがた揺れた。できるだけ避けてほしい」。質疑応答で最初に手を挙げた地元の男性は、共同訓練で、日米合わせて計4機が使用される輸送機オスプレイへの不信感を口にした。

別の男性は、同演習場で先日訓練していた陸自隊員2人が落雷で死亡したばかりであることを指摘。「調査が終わらない限りは演習をしない方がいいんじゃないか。激しい雷の中では撤収させなければいけないのではないか」と述べた。

牛の繁殖農家を営む男性は、9月という訓練実施について、飼料のための採草時期（9〜11月）に重なるために農家にとって死活問題であり、「忙しい時期に1カ月も採草できない。ほそぼそと暮らす農家へのいじめだ」と訴えた。

1時間超の説明会では、そもそも同演習場での訓練が多すぎるとの意見もあった。ある参加者が「一年を通じて隊員らの姿を見ない日はない。（共同訓練に加え）自衛隊や米軍の単独演習もある」と指摘すると、担当者は「かなり訓練が過密になっているとは感じている」と認めつつ、「日米の連携や自衛隊の練度向上のために（訓練は）必要」と理解を求めた。 （稲葉光昭）