日本テレビにて、本日8月22日（金）24:50〜25:19、翌週8月29日（金）25:35〜26:04 2週にわたって「コントラスト」を放送。放送後から1ヶ月間、TVerにて無料配信を実施。

実力派コント師4組に「全く同じ導入台本」を渡したら、コント師たちはどんなコントを完成させるのか？発想のコントラストを楽しむ番組。そして、コント師たちに渡される「導入台本」は千原ジュニアが執筆した。

コント師たちは、その続きから「ラスト」までを考案して披露！この番組のために考えた「完全新ネタ」となる。

＜出演芸人（ネタ披露）＞

ニッポンの社長、エルフ、トム・ブラウン、セルライトスパ、ダンビラムーチョ、ななまがり、ラバーガール、スタミナパン

1週目となる今回の「導入台本」は、犬や猫に扮した出演者が、手術後の傷口を舐めるのを防ぐための「エリザベスカラー」を装着し、「最悪だ…」と呟くところから始まる。

この「導入台本」には、ニッポンの社長、エルフ、セルライトスパ、トム・ブラウンの4組が挑む。番組公式X（@Contrast_NTV）の告知動画内で、ニッポンの社長・辻皓平は「ジュニアさんの続きを書くというのは光栄」と意気込んでいる。

トム・ブラウンが披露したコントに、インパルス・板倉俊之は思わず「このままキングオブコントに持っていける」とコメント。そんなクオリティの高い「コントラスト」に乞うご期待！

4組の完成したコントを見て千原ジュニアは、「いい設定渡して良かった」と感激。新ネタを披露した芸人たちは、「このネタの著作権って…」と千原ジュニアに持ちかけると、千原ジュニアは「ぜひやってください」と快諾。今後、コントラストで誕生したコントが、劇場や賞レースで見られるかも!?しれない。

千原ジュニアと共に家族団欒という設定で「コントラスト」を楽しむのは、板倉、ロッチ・コカドケンタロウ、FANTASTICS・中島颯太、フリーアナウンサーの中川安奈。

中島は、一人で劇場に通うほどの「大のお笑い好き」を公言。「前説の芸人さんも劇場で見たことある」との発言に一同困惑!? お笑いが好きすぎる中島のコメントにも注目だ。

＜番組公式X＞

@Contrast_NTV