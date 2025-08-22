日本の敗戦後、熊本に進駐した連合国軍の撮影記録の意義を考える講演会が10日、熊本県玉名市であった。市立歴史博物館こころピアで9月21日まで開催中の企画展「戦後80年 たまな・くまもとの戦争遺産−次世代への継承」の関連企画。早稲田大社会科学総合学術院の佐藤洋一教授と、「くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク」の高谷和生代表が、多角的な視点で撮影記録に向き合う必要性を訴えた。

高谷氏によると、熊本に進駐したのは米海兵隊の連隊で、撮影部隊は原爆投下から間もない長崎の状況を記録した後、福岡県大牟田市を経て熊本に入った。高谷氏は部隊が熊本を撮影した映像と写真を紹介し「軍施設の接収や武器処理などの記録から、次第に自由解放軍としてのアピールへ主題が変化している。復興を遂げていく熊本の庶民の生活へと米兵の視点が移り、占領下の熊本が映し出されている」と述べた。

佐藤氏は、戦時中から敗戦後にかけて、日本側の写真記録が法律上の規制やフィルムなどの材料不足で激減した一方で、戦勝国である米国側の写真は膨大に残り、日本側の空白を埋める役割を果たしていることに言及。それらの収集や調査研究の重要性とともに「米軍の公式の写真は米国にとって都合のいいものしか残らず、記録として質的な限界がある」とも指摘。「熊本の進駐軍は最大2700人に上り、何割かは写真を撮っていたはず。私的なものを含めて多様な写真を照合し、意味を考えていくことが大事だ」と強調した。

企画展では、米軍の公式写真や映像、米兵の私的写真など約20点を展示。爆弾や武器類を接収して海上投棄する写真では、後に木箱入りの爆薬が海岸に漂着して爆発事故を起こした事例も紹介されている。 （宮上良二）