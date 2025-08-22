2025年は、昭和元年（1926年）から数えると「昭和100年」となる令和の時代。時を超えて、どこか懐かしくも、新鮮な輝きを放つ昭和レトロを体感できそうな九州の「ココ推しスポット」を記者が訪ね、その魅力を紹介します。（随時掲載）

「九州最古の喫茶店」とされ、5月に開業100周年を迎えた。赤れんがの外壁に半月形の窓が特徴的な店舗は、3代目店主の川村隆男さん（66）が35年前に建て替えたものだ。

1925（大正14）年、祖父の岳男さん（故人）が東洋日之出新聞社の社屋を譲り受けて開業。店名の「ツル茶ん」は、長崎港の別名「鶴の港」と「喫茶店」にちなんで付けた。

当時からの人気メニューは「元祖長崎風ミルクセーキ」（780円）。卵を使った英国由来のカクテルが源流の飲み物「ミルクセーキ」にかき氷を混ぜた、同店発祥の“食べ物”だ。練乳の甘さとレモンの爽やかさがたまらない。

店内には、父で先代の忠男さん（94）が集めた蓄音機やランプ、長崎原爆がさく裂した「11時2分」で止まったままの古時計が飾られ、レトロ感が漂う。

川村さんは「店を長崎のランドマークに」を合言葉に雑誌の取材協力や新メニュー開発に励んできた。「若い頃、ここでお見合いをした」「祖母が大好きだった店です」−。来店客の思い出話が元気の源だ。「地元の常連さんにも、観光客にも愛され続ける店でありたい」と、次の100年を見据える。 （竹添そら）

メモ 長崎市油屋町2の47。長崎電気軌道「思案橋」電停から徒歩1〜2分。羽を広げたツルの姿と「茶」の文字をあしらったロゴマークの看板が目印。営業は午前10時〜午後9時。定休日は毎週水曜日。ツル茶ん＝095（824）2679。