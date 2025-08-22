民俗芸能「風流踊（ふりゅうおどり）」の一つで国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている「対馬の盆踊」（国重要無形民俗文化財）が、今年も長崎県対馬市の寺などで奉納された。

同市峰町三根上里地区の阿弥陀院（あみだいん）では17日夜、地元の盆踊り保存会によってかがり火がたかれた。歌や太鼓の音に合わせ、女装した着物姿の男性2人がなぎなたを手に、父の敵討ちで武士に立ち向かう「仕組（しくみ）踊」などを披露した。奉納後は、太鼓とかねを鳴らして「オーイ、オーイ」と声を上げながら近くの川まで練り歩き、先祖の霊を送った。

見学した沖縄県出身の長崎大1年、嶺井花音（かのん）さん（18）は「仕組踊はストーリーがあり、生演奏で踊るのもすごい。沖縄とは違った伝統芸能に感動した」と話した。

市南部の厳原町曲（まがり）地区では15日夜、保存会が墓地で「二本扇踊」を奉納。港では踊り手の男性8人が、岸壁に並べた精霊船を前にして、扇を両手に地謡や太鼓に合わせて舞った。

「対馬の盆踊」は市内4地区の盆踊りで構成。起源は室町時代にさかのぼるとされる。古くは各地区の旧家の長男を中心に踊られていた。 （平江望）