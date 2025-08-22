長崎市選挙管理委員会は、市恐竜博物館（同市野母町）に展示されている恐竜や古生物を「候補者」に見立て、人気を競う恐竜博物館総選挙を23日（午前9時〜午後3時）に実施する。来館した子どもたちが吟味して投票することで、本物の選挙への関心を高めてもらう狙い。

博物館がある野母半島では国内で初めて肉食恐竜「ティラノサウルス」の大型種の歯の化石が見つかった。総選挙ではこうした地元ゆかりの恐竜や古生物と、それ以外の2枠を設定。それぞれに9候補が立候補しており、投票者は各枠で最も好きな候補の名前を書く。投票箱は実際に使われているものを準備した。

選挙ポスターには「群れをつくって大繁栄 エドモントサウルス」「暴君党公認候補 ティラノサウルス」「ヨロイでまもる ぴなこサウルス」−など生態や特徴を示す文言がずらり。昨今の選挙で問題になった風紀や秩序を乱す内容とは異なる。

本物の選挙との違いは選挙権に年齢などの制限がないこと。子どもも大人も投票でき、家族で話し合って決めることもできる。開票結果は25日に長崎市ホームページで公表する。

若い世代の投票率の低さが課題とされる一方、候補者の訴えや交流サイト（SNS）で出回る内容が真実かどうかを見極める力も問われる時代。市選管はほかにも公園の遊具やペンギン水族館の人気投票を通じ、選挙への関心が高まるよう努めている。 （貞松保範）