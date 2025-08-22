「趣味は草刈り。調子んよかなら家の周りを数時間はする。体を動かすと晩の寝付きが最高によくなる」

窯元が並ぶ佐賀県伊万里市大川内山地区の裏通りにある一軒家。8月15日で満100歳を迎えた山口義雄さんに長寿の秘訣（ひけつ）を尋ねると、笑みがはじけた。98歳で免許を返納するまでミニバイクを運転するなど、かくしゃくとした様子は70〜80代と話しているような印象だ。

鍋島焼の伝統を受け継ぐろくろ職人の家に次男として生まれた。父順作さんは藩窯の技術存続を目的に設立された「精巧社」でも職人を務め、自ら窯元「順祥」を営んだ。山口さんは1941年、伊万里高等青年学校（中学）を卒業して父の下に付いたが、戦時下の大川内山では窯元の整理統合が進んでおり、順祥は約3カ月後に廃窯となった。

山口さんは満州（現中国東北部）のハルビンにいた姉を頼り、義兄が勤める南満州鉄道に入社。情報収集に関する部署に務め、44年11月には関東軍に入隊して陣地構築などの任務に従事、終戦後は抑留生活も経験した。再び故郷の地を踏んだのは48年11月だった。

「やっと帰ってきたときも、その直前に大川内山では大雨災害で『山津波』が発生しとってから、焼きものどころじゃなかった」

復旧に向けた土木作業や農作業に身を投じ、その後も市内の薬屋やパン屋で働いた。30歳前後で地元の山本製陶所に入社したが、すでに主流は伝統的な鍋島焼より茶わんや皿など現代食器の生産に変わっていた。

「時代背景もあって、自分は父の仕事を継げんやった。今は丁寧なろくろ作業を省き、成形を鋳込みや型押しで行う窯元も多い。やっぱりろくろの伝統は大切に残してほしかね」と山口さん。子どもの頃、窯場などで聞いていたという一節を披露してくれた。

ろくろけるおとなごやかに♪ しずかにきえゆくおおかわち♫ さのよいよい♬ （糸山信）