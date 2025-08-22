野球セ・リーグは21日、各地で2試合が行われました。

6位のヤクルトと対戦した2位の巨人は初回から先制すると、2回にはリチャード選手と丸佳浩選手に2ランホームランが飛び出すなど、一挙5得点を挙げて突き放しました。先発の田中将大投手が5回1失点で日米通算199勝目を挙げて200勝へ王手。一方ヤクルトは4回にオスナ選手のソロホームランの1点にとどまり、先発の石川雅規投手が2回6失点と苦しみました。

4位の広島は3位のDeNAと対戦。広島は4回にモンテロ選手が先制2ランホームランを放つと、7回にはファビアン選手にも2ランホームランが飛び出し、DeNAを突き放しました。投げては先発の郄太一投手が反撃を宮粼敏郎選手の2ランホームランのみに抑え、7回2失点で今季2勝目。DeNAはバウアー投手が2本のホームランを浴びるなど5失点で10敗目を喫しました。

▽21日のセ・リーグ結果

◆巨人7-1ヤクルト

勝利投手【巨人】田中将大（2勝1敗）

敗戦投手【ヤクルト】石川雅規（2勝4敗）

本塁打【巨人】リチャード6号、丸佳浩6号【ヤクルト】オスナ9号

◆広島5-2DeNA勝利投手【広島】郄太一（2勝）敗戦投手【DeNA】バウアー（4勝10敗）セーブ【広島】森浦大輔（2勝3敗7S）本塁打【広島】モンテロ9号、ファビアン15号【DeNA】宮粼敏郎5号