2人でしか進めない、最高の冒険！カップルでも親子でも大盛り上がり！【エレクトロニックアーツ】Switch版『It Takes Two』で挑む、感動アクション！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
2人でしか進めない、最高の冒険【エレクトロニックアーツ】Switch版『It Takes Two』で挑む感動アクション！Amazonで販売中！
「Game of the Year」を含む90以上の賞を受賞した「It Takes Two」で、人生で最もクレイジーな旅に出かけよう。仲違いしたカップルのコーディとメイとして、一緒に愉快で過激なゲームプレイに無料で挑戦。本作はさまざまな要素を盛り込んだプラットフォームアドベンチャーゲーム。たった一つだけ確かなのは、協力すればさらに楽しいということだけ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
左右のJoy-Conを1ペア、または各プレイヤーがコントローラーを操作することでオフラインでの協力プレイが可能で、Nintendo Switchを2台接続することでローカルワイヤレスプレイを楽しむこともできる。また、フレンドパスを利用すれば他のNintendo Switchを所有するプレイヤーとオンライン協力プレイをすることも。
大暴れする掃除機や愛らしいキャラクターが登場。「It Takes Two」では次に何が待ち受けているのか予測不能だ。さまざまなジャンルの要素を取り入れたチャレンジもいっぱい。各レベルではキャラクターアビリティをマスター。ゲームプレイと語り口が融合し、独特な隠喩表現にあふれた世界では、これまでにないインタラクティブなストーリー展開が待ち受けている。
→【アイテム詳細を見る】
感動的で心温まる絆を取り戻すストーリーが展開。コーディとメイを助けて、彼らの不和について見解を深めよう。
2人でしか進めない、最高の冒険【エレクトロニックアーツ】Switch版『It Takes Two』で挑む感動アクション！Amazonで販売中！
「Game of the Year」を含む90以上の賞を受賞した「It Takes Two」で、人生で最もクレイジーな旅に出かけよう。仲違いしたカップルのコーディとメイとして、一緒に愉快で過激なゲームプレイに無料で挑戦。本作はさまざまな要素を盛り込んだプラットフォームアドベンチャーゲーム。たった一つだけ確かなのは、協力すればさらに楽しいということだけ。
→【アイテム詳細を見る】
左右のJoy-Conを1ペア、または各プレイヤーがコントローラーを操作することでオフラインでの協力プレイが可能で、Nintendo Switchを2台接続することでローカルワイヤレスプレイを楽しむこともできる。また、フレンドパスを利用すれば他のNintendo Switchを所有するプレイヤーとオンライン協力プレイをすることも。
大暴れする掃除機や愛らしいキャラクターが登場。「It Takes Two」では次に何が待ち受けているのか予測不能だ。さまざまなジャンルの要素を取り入れたチャレンジもいっぱい。各レベルではキャラクターアビリティをマスター。ゲームプレイと語り口が融合し、独特な隠喩表現にあふれた世界では、これまでにないインタラクティブなストーリー展開が待ち受けている。
→【アイテム詳細を見る】
感動的で心温まる絆を取り戻すストーリーが展開。コーディとメイを助けて、彼らの不和について見解を深めよう。