◆イースタン・リーグ オイシックス３―８巨人（２１日・ハードオフ新潟）

巨人の育成・花田侑樹投手（２２）の公式戦初登板は、ほろ苦い内容となった。２１日、イースタン・オイシックス戦（ハードオフ新潟）に先発。４回まで１安打も、６点リードの５回に押し出し四球などで２点を失い、勝利投手の権利まであと２死で降板。「後半は直球を狙ったところに投げる力がなかった。緊張したけど、初回をちゃんと投げられてリズムに乗っていけるかなと思ったんですけど…」と悔しさをにじませた。

遠回りしてたどり着いたマウンドだった。２１年ドラフト７位で入団したが、２３年１０月の右肘内側側副じん帯再建術（通称、トミー・ジョン手術）を含め右肘の手術を２度経験。２３年からは育成契約となり、リハビリや３軍登板を経て２軍登板にこぎ着けた。最速１４９キロの直球に１１０キロ台のカーブを交えて投球を組み立てたが、５回は疲労から球がうわずり、制球が乱れた。桑田２軍監督からは、「ストライクがいつでも取れるコントロールがないと苦しい。高めに浮いていては勝てない」などと指摘された。

次回も２軍戦で先発予定で、課題を克服して挽回する機会はすぐに巡ってくる。「結果を残さなくてはいけなくなる。一日一日を大切に、課題をつぶしていきたい」と花田。目前で逃した勝ち星を、次こそつかむ。（小島 和之）