¡Ú¹Åç¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡¥â¥ó¥Æ¥í¡õ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬ÂçË¤²½¤·¤¿ÍýÍ³¤òÄÌÌõ¤¬²òÀâ¡Ö³°¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡¡²¿¤È¤«£Á¥¯¥é¥¹¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¥»£´°Ì¤Î¹Åç¤Ï£²£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£µ¡½£²¤Ç²÷¾¡¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¹â¤¬£·²ó£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤Ï½õ¤Ã¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬ÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¶·î£²£¸Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢£´²ó¤ÎÀèÀ©£¹¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡££·²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²¿Í¤ÇÁ´£µÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤ÎÂç³èÌö¤Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£¸·î¤Î£±£·»î¹ç¤Ç¥â¥ó¥Æ¥í¤¬£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤â£´ËÜÎÝÂÇ¤È¤¹¤Ã¤«¤êàÎÌ»º¥â¡¼¥Éá¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Í×°ø¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Þ¤Ç£²¿Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ä¥Ó¥¸¥¿¡¼¤òÌä¤ï¤º¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë»ÍÊý¤òËÉµå¥Í¥Ã¥È¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ»¤«¤´¡×¤ÎÃæ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¾¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²°³°¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µå±ãÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï¤«¤é¤Ïµå¾ì¤òÌä¤ï¤º¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÇµå¤ò¹³Ñ¤ËÈô¤Ð¤¹µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥§¥ê¥·¥¢¡¼¥ÎÄÌÌõ¤Ï¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö£²¿Í¤È¤â¼¼Æâ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë³ÑÅÙ¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¡£³°¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î³ÑÅÙ¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£³°¤Ç¡ÊÂÇ·âÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤ë»þ¤Ï¡¢£²¿Í¤È¤â¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Ç¡¢£²¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¤Ïºòµ¨¤Î£µ£²È¯¤ò¾å²ó¤ë£µ£¹È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£³£³»î¹ç¡££²¿Í¤ÎÂÇËÀ¤ÏµÕÅ¾£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ø¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
