静岡市は１５日、ＪＲ清水駅東口近くにある製油所跡地（約１４ヘクタール）を所有するＥＮＥＯＳ（エネオス、以下エ社）と、地域づくりの推進に関する合意書を交わした。Ｊ１清水エスパルスの本拠地・アイスタの老朽化が進む中、改修か新たに建設するか、来年３月末までに決定する。難波喬司市長（６９）が２０２３年４月に就任して以降の発言などから、スタジアム問題の進展を探る。

ようやく明確に、二択の状況になった。完成から３４年になるアイスタの大規模改修か、新スタジアム建設か。難波市長は１５日、エ社・山口敦治社長と合意書を交わした後の会見で「具体的に比較ができるという点で一歩進んでいるかな」と表現した。土地を所有するエ社と市は、田辺信宏前市長だった２１年に基本合意書を締結。今回の合意書では、市が１４ヘクタールの土地の一部を購入することを盛り込んでいる。これにより市が具体的に建設プランを描けるわけだ。

就任してからの難波市長の発言を追うと、慎重に進めてきたことが分かる。

▼２３年４月（就任会見） 「改修案と移転案の双方を検討している段階」「スタジアム単体で考えるのではなく『まちづくり』『文化づくり』と連携した共創の視点が必要」と発言。

▼同５月（定例会見） 「清水駅東口のＥＮＥＯＳの土地が最有力候補地」との認識を明かし、サッカー利用だけでは採算が取れないため、民間事業者の参入を強調。

▼同１２月（定例会見） 多機能なスタジアムシティーを想定し、事業規模が３００億円以上の投資になると説明。

▼２４年３月（定例会見） アイスタの大規模改修には３０年で１４８億円、建て替えなら２３６億円と金額を示し「清水駅東口でのスタジアムを含むまちづくりに投資する方が、より大きな社会便益をもたらす」。

難波市長は１５日の会見で「これで今後、具体的なスタジアムの面積、金額が検討できる」とし、アイスタ改修案を含めて、概算額を再計算する意向を示した。その上で、最も重要な要素の民間事業者の参入を求めて、来年３月までに二択から結論を出す。

今月のアウェー・清水戦に合わせて、昨年２月に開業した「エディオンピースウイング広島」を現地視察。また、サッカー場やアリーナなどを併設する「長崎スタジアムシティ」にも足を運んだ。２１日の会見では約２万８０００人収容の広島を念頭に「街中にある立地、３万人ぐらいの収容規模は一つのお手本」と話した。

〇…難波市長は、新スタジアム建設に至った場合、アイスタを残す考えを明かした。Ｊ１基準を満たすための大規模改修ではなく、「最低限の補修で約１９億円かけて、市民利用になるか」と試算を説明。それでも当面はＪリーグでも使用することから、ＡＣＬＥなどの国際大会基準を満たすため、背もたれ付きの座席を大幅に増やすとして、６月に約１億８０００万円の予算が計上されている。

清水・秋葉忠宏監督「スタジアムの効果って大きい。クラブがもう一個上にいくきっかけになって、日本のサッカー文化が浸透しやすくなる意味では、大きな大きなきっかけですから早くできるとうれしい。今はスタジアム単体という時代じゃない。町を挙げた改革になるといいし、稼げるスタジアムになってほしい。清水という町が人であふれかえり、魅力ある町になる力を持っているのがスタジアムだと思ってます」