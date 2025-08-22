¥¹¥Þ¥Û¤Ï£±Æü£²»þ´Ö¡ª°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤Ë»¿ÈÝ¡¡»ÔÃ´Åö¼Ô¡Ö¤ª¼¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤¬»Å»ö¤äÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò£±Æü£²»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¾òÎã°Æ¤ò¡¢£¹·îÄêÎãµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È£²£°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²á¾ê¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿çÌ²»þ´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÂÐÏÃ»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢·ò¹¯¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»ØÅ¦¤·¡¢»È¤¤²á¤®¤òËÉ»ß¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸á¸å£¹»þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸á¸å£±£°»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡£°ìÊý¤Ç¾òÎã°Æ¤Ë¤ÏÈ³Â§¤äÊó¹ðµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ´½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤¹¾òÎã°Æ¤ÏÁ´¹ñ½é¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð£±£°·î£±Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡££²£°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï·ò¹¯¤È¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Ç¡¢»È¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÍÂ¸¾É¤äÅÅÇÈ¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÎÉ¤¤¾òÎã¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö£²»þ´Ö¤È¤¤¤¦À©¸Â¤Îº¬µò¤¬Û£Ëæ¡×¡ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾òÎã¤ÇÇû¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤â£µ£°·ï¤Û¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎÉ¤¯½Ð¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¼¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈÝÄê¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊóÆ»¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÄÏÀ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬½Ð¤ÆÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»¿À®¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»ÔÄ¹¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤À¤±È¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤À¤±¤ËµÄÏÀ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£