◆パ・リーグ ロッテ１２―１０楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）

しゃく熱のマウンドで踏ん張る後輩の頑張りが、記録達成への弾みになった。４番・ＤＨで先発したロッテ・山口航輝外野手（２５）はプロ初先発の吉川が気になっていた。「ちょっと緊張していたように見えたので先に点を取ってあげたかった」。初回２死三塁で左越えに先制の５号２ランを放つと、４回無死一塁で左越えに６号２ラン。この回２打席目となった２死一、三塁でも左翼席へ７号３ランを放った。史上２２人目の１イニング２本塁打は、２０日の同戦第４打席から続くパ・リーグタイ記録となる史上１５人目の４打席連続本塁打。「奇跡です」と笑った。

２２年に１６本塁打、２３年に１４本塁打を放ち右の長距離砲として期待されているが今季は調子が上がらず、６月４日に出場選手登録を抹消された。ファームでは「汗をかくことを意識してやっていました」。福浦２軍監督、堀打撃コーチとタイミングを合わせる練習に取り組み、５日の再昇格後は９試合で７発。今カードは３戦連発どころか、３戦５発の大当たりだ。吉井監督は「元々打てる選手。元の山口、それ以上になった」と目を細めた。

ヤクルト・村上が持つ５打席連続本塁打がかかった７回の第４打席。ベンチ裏で準備していると山本から声をかけられた。「あと１本打てば神様、仏様、“村神様”、山口様になれますよ」。その言葉で力んだのか、空振り三振で村上には並べなかったが「奇跡ですね。今を頑張らないと明日はないので」と前を向いた。残り３６試合。打ちまくって“山口様”と呼ばれるチャンスは十分にある。（秋本 正己）

◆史上１５人目…記録室

山口（ロ）が２０日楽天戦の第４打席から、この日の第３打席まで４打席連続本塁打。４打数連続本塁打は、２２年７月３１日、８月２日に５打席連続の村上（ヤ）を含め、２３人目２４度目。四死球を挟まず、連続打席で記録したのは１５人目（１５度）。パで４打席連続本塁打は、９７年６月２１日近鉄戦で４打席連続のウィルソン（日）以来７人目のタイ記録。球団では、７１年７月３、４日東映戦の醍醐猛夫に次いで２人目になる。

この日の４回には２本の本塁打をマーク。１イニング２本塁打は、２２年６月１２日巨人戦の２回に記録した辰己（楽）以来、２２人目２４度目のプロ野球タイ記録。パでは１０人目１１度目（１リーグ１人１度、セ１１人１２度）。球団では初めてになる。

過去５人しかいない１試合４本塁打の期待もかかったが、第４打席は三振に終わり、プロ野球記録の５打席連発、１試合４発には届かなかった。（福山 智紀）