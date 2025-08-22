「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）

高みへまた一歩階段を上った。広島の先発・高太一投手（２４）が７回３安打２失点で無傷の２勝目を挙げた。Ａクラス入りを争う３位・ＤｅＮＡとの直接対決で、その差を３に縮める快投。相手４番・宮崎とは２０球にわたる勝負を繰り広げるなど見せ場もつくり、チームを昨年５月以来となる横浜スタジアムでのカード勝ち越しへ導いた。

ホームランを打たれて高は評価を高めた。それだけ見る者を引き込ませる名勝負だった。５−０の七回１死一塁。左腕は宮崎に対して２０球を投じた末に左翼ポール際へ２ランを浴びた。手痛い被弾だが、新井監督は「あれだけゾーンに投げられるわけだから自信にしていいと思う。たいしたもんだなと思った」と絶賛。指揮官の心も揺さぶってみせた。

逃げなかった。宮崎には９球目を投げた時点でフルカウントとなったが、ここから１０球連続でストライクゾーンに投げて相手も全てファウルで応戦。「点差的に四球を出すよりも打たれた方がいいと思っていた」。最後は直球を投げて被弾し、「『打ってくれ！』と思って投げたら最悪の結果になりました」と苦笑いを浮かべたが、堂々たる勝負だった。

この日は四回まで完全投球を披露し、五回には華麗なギアチェンジも見せた。先頭・宮崎のライナーを右翼手・中村奨がグラブに当てながらも捕球できずに二塁打とされ、得点圏に走者を背負うと１５０キロに迫る直球を連発。山本を遊ゴロ、ビシエドを空振り三振、最後は林を左飛に仕留めた。「バッターの近いところで勝負していくのが（自分の）スタイル」。果敢な内角攻めも光る強気なマウンドさばきだった。

さらに「全力で抑える」と息巻いていた母校・広陵の先輩でもある佐野も二飛、中飛、一ゴロに封じて有言実行。七回にはサイ・ヤング賞投手バウアーから中前打を放ち、プロ初安打も記録した。ヒーローインタビューでは「まさか打てるとは思ってなかったけど、狙い澄ましていました」と真顔で言って、左翼スタンドの鯉党を笑わせた。

もともと広陵時代は控え投手。当時は河野（広島）、石原（ヤクルト）の陰に隠れる存在だった。昨秋のフェニックスリーグで３人が再会した際も記念撮影を「いや、僕なんかが…」と固辞し、謙遜しまくっていた。

そんな左腕が今や３人の中で唯一プロで白星を挙げている。「これから先の試合も一つ一つ勝って上を目指していく」と高。謙虚さと強気な姿勢を併せ持つ背番号２２のサクセスストーリーはまだ始まったばかりだ。