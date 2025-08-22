◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 沖縄尚学５―４山梨学院（２１日・甲子園）

沖縄尚学が初の決勝進出を決めた。４―４の７回、宜野座恵夢の打球が左翼フェンスを直撃。クッションボールの処理を左翼手が手間取るのを見て、阪神・田中秀太内野守備走塁コーチ（４８）の次男で三塁コーチの彪斗（あやと）内野手は大きく腕を回した。三塁へ到達した宜野座は、続く比嘉大登の右前適時打で決勝のホームイン。最大３点差からの逆転劇を支えた田中は「素直にうれしい。（父から）迷ったら回せと言われている」と胸を張った。

一塁側アルプスには父の姿があった。この日は室内練習場で１軍の指導に当たっていたが、藤川監督から「早く行ってあげてください」と後押しされた。３回裏から声援を送った秀太コーチは「裏方が居るからチームは成り立つ。そういうことを学んでくれていると思うので、沖縄まで行かせて良かった」と目を細めた。

祖父・久幸さん（０６年に死去）は熊本工で６５年センバツに出場。後に監督として９６年夏の甲子園決勝に導いたが、“奇跡のバックホーム”で松山商（愛媛）に敗れた。父も同校で９４年センバツに出場したが、初戦敗退。兄・太晴さん（２３）は報徳学園（兵庫）でマネジャーを務めたが、コロナで甲子園が中止となった。全国制覇は一家の悲願。田中は「出番があればしっかりものにしたい。優勝して、沖縄に帰りたい」と誓った。（瀬川 楓花）