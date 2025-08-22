◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第１日（２１日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

ツアー通算２０勝の石川遼（３３）＝カシオ＝が８バーディー、ボギーなしで今季ベストスコアに並ぶ６４をマークし、開幕戦の東建ホームメイトカップ第１ラウンド以来のトップに立った。首位発進は過去１０度あり、優勝は５度。「勝率５割」のデータを味方に逃げ切り、昨年１１月の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ以来の勝利と、今季最高４２６０万円の優勝賞金をつかみ取る。

ホールアウト後のキャディーとの握手に、自然と力がこもった。最終９番パー５。石川は３メートルを沈め、この日８つ目のバーディーで締めた。求める内容と結果がかみ合い、たたき出した６４のビッグスコア。「ほぼ１００…いや、１２０点ぐらいかな、っていう感じ」。８試合を終え、トップ１０入りがまだない今季。開幕戦以来の首位発進を彩る笑顔に、充実感がにじんだ。

前半の２つのパー５はともに２オンに成功し、スコアを伸ばした。１４番は第２打がピンに当たり、左２メートルへ。後半５番パー３では、７アイアンでの第１打をピンそば５０センチへ運んだ。「普段なかなか取れないようなバーディーの取り方もあった」と会心の一打を振り返った。

２０２０年春から取り組んできたスイング改造は、ものになりつつある。「マクロな部分は順調。今年はミクロの部分を詰めている」。昨季と比べ、持ち球のドローに加えて、左から右に曲がり落ちるフェードの球筋を多用する機会が増えた。風の読み、球のライに対しても「すごくいいジャッジができていた」と手応えを口にした。

予選ラウンドは今季から米ツアーを主戦場にする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝と回り、そろってボギーなし。しぶといセーブを連発した金谷のプレーに刺激を受けた。金谷は「石川選手はいいショットをたくさん打っていたし、テンポもいい。一緒に回るとすごく楽しい」と、相乗効果に触れた。

今大会の賞金は今季最高額で優勝なら一気に４２６０万円が上積みされ、賞金ランクは４２位から２位に浮上する可能性がある。首位発進した試合は過去に１０度あり５勝。勝率は５割を誇る。「まだ４分の１しか終わっていない。あと７５％できることはすごく楽しみ」。やるべきことは変わらない。理想の一打を突き詰め、コースと対峙する。（高木 恵）