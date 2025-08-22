◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 日大三４―２県岐阜商＝延長１０回タイブレーク＝（２１日・甲子園）

日大三（西東京）が“公立の星”県岐阜商を延長１０回タイブレークの末に撃破し、全国制覇した２０１１年以来１４年ぶり３度目の決勝進出を決めた。エース右腕・近藤優樹（３年）が４回途中から救援。６回２／３を１安打１失点と好投し、打っても同点打＆Ｖ打と躍動した。

投げそうで、投げない。日大三が２点リードで迎えた延長１０回２死一、三塁。近藤は長い間合いの後、直球を投じた。痛烈な打球は一ゴロになった。試合終了、決勝進出だ。３万７０００人の歓声とため息が交錯する中、エースは両手を握り、最高の笑顔を見せた。

「球が速くないので、間とかいろんなことを変えてやっています」。同点の４回１死二、三塁から救援。最速は１３８キロだが、スローカーブを効果的に操り、緩急で幻惑した。笑顔を絶やさず投げ切った。「接戦でも笑っていれば、味方が打ってくれると思っていました」。笑う門には福が来た。

打ってもすごい。１点を追う８回１死一、二塁では外角直球を中前に同点打。１０回１死二、三塁でも外角直球を中前に運び、決勝点をたたき出した。「当てれば何とかなる」と涼しげな近藤に三木有造監督（５１）も「何とかする子。必ず打つんです」と最敬礼した。

相手は４強唯一の公立校。判官びいきの観客も後押しし、甲子園は完全アウェーと化した。そんな逆境も味方にした。県岐阜商の名物応援、郷ひろみの名曲「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ’９９」を「アチチ〜アチ！」とマウンド上で口ずさんだ。前日にはＹｏｕＴｕｂｅで、県岐阜商のブラバン応援を検索して視聴。「自分を応援してくれると勝手に妄想して。楽しかったです」。警戒していた横山温大は３打数無安打に封じた。「いい打者だったけど、打たれなくて良かった」。登板前には大事ＭＡＮブラザーズバンドの「それが大事」を熱唱するのがルーチン。心をアチチにして力投する。それが大事だった。

三木監督の指導理念は「ガッツ・気合・根性」。近藤も共鳴する。「今の時代、根性とかアレですけど、実際は根性だと思う」。相手を上回った要素に「気持ちじゃないですか」と胸を張った。いざ決勝。「自分らしくやっていければ」とエース。ど根性全開で、３３９６チームの頂点へ上り詰める。

（加藤 弘士）

◆近藤 優樹（こんどう・ゆうき）２００７年７月２３日、東京都生まれ。１８歳。幼稚園の年長から墨田リトルで野球を始め、小６で関東大会３位。両国中では東京青山シニアで投手。中３で関東大会出場。日大三に進み、１年秋に背番号１８で初めてベンチ入り。２年秋から背番号１０で、今大会から１番を背負う。好きな言葉は「強気」。１７１センチ、８１キロ。右投右打。