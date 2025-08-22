「これはちょっとかわいそう」酷暑でぶどうが“梅干し状態”のシワシワで秋のフルーツがピンチ…梨や葉物野菜も高値に
色が紫と緑のまだら状態に実った“ぶどう”。本来であれば紫に色づいた粒がそろうはずだった…
猛暑の影響で巨峰の色づきが“まだら”や“シワシワ”に…
これは千葉・松戸市にある農園で栽培された巨峰。
猛暑の影響で実の色づきに遅れが出ているという。
加藤ぶどう園・加藤正芳園主：
暑さの影響で着色が進みにくくなってますね。緑色と赤紫入れると（畑の）5割以上ですかね、厳しいですね
巨峰が濃い紫色になるには夜間の気温が23度前後にまで下がる必要があるというが、連日の“熱帯夜”でその条件が全く整っていない。
加藤ぶどう園・加藤正芳園主：
現状として（畑が）丸々なくなると、やっぱり100万円以上の損害にはなろうかなと思います
ぶどうの異変は宮城・南三陸町でも起きていた。
ぶどう農家・阿部博之さん：
袋を開けた見たときにあっと思った。（袋開ける）こんな感じ。これはちょっとかわいそう
酷暑の影響で、ぶどうがまるで梅干し状態。
ぶどう農家・阿部博之さん：
袋の中で熱がこもるっていうかね、ここの中が多分高温状態になって。ここまでひどいのは初めてですね
この異変により、2025年のぶどうの収穫量は2024年に比べて3割程減少する見通しだという。
梨は“2個で950円”と歴史的な高値の一方…メロンは今シーズン“安い”
影響は他のフルーツにも及んでいる。
石渡花菜アナウンサー：
スーパーの果物売り場見てみますと、梨が950円で売られています。
21日、訪れた都内のスーパーでは梨が2個で950円という高値で店頭に並んでいた。
アキダイ・秋葉弘道社長：
（梨は）8月の前半なんかは歴史的な高値。僕もこの業界かれこれ40年近くいるんですけど、初めてっていうくらい高かったですね
暑さで果物の価格が上がる中でも、おすすめのフルーツがあるという。
アキダイ・秋葉弘道社長：
メロンが今シーズン安いですね。普通は冷やしすぎちゃうと糖度感じられなくなっちゃうんで、あんまり冷やしすぎない方がいいですよと言います。ただ今年の場合はキンキンに冷やしても甘いです
北海道のスーパーでは葉物野菜が高値に…
秋のフルーツに影響が広がる一方、北海道のスーパーで高値となっていたのは野菜。
マルコストアー・山川悟史社長：
今年は全般的に葉物野菜と言われる、ほうれん草、小松菜、青梗菜だったり、こちらが例年から比べると1つで大体50円くらい高くなっているイメージですね
気象庁が19日に発表した3ヵ月予報では2025年も残暑が厳しく、秋も暑くなる見込みだ。
（「イット！」8月21日放送より）