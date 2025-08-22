ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）が２１日、次週の日本女子プロゴルフツアー、ニトリレディス（２８〜３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ）に向けて意気込みを明かした。すでにコース入りして練習ラウンドを行った弥勒は、パー７３ながら６９５５ヤードと女子トーナメントとしては異例の長さとなったモンスターコースについて「とにかく長いです」と苦笑い。「アンダーパーで回るのは至難の業ですが、全力で挑戦します」とコメントは控えめながらも、表情を引き締めて話した。

今週、北海道ＣＣ大沼Ｃでは雨が多く、難コースはさらに難度が増している。「芝は本州と違って、粘っこい。どのホールも長いので、振らないと届かないですが、振ればそれだけ曲がる可能性も高くなるし…。あと１週間、コース攻略について、いろいろ考えます」と神妙に話した。群馬県内の自宅で待機する父・憲一さんは「まだ、１４歳になったばかりで、体は出来上がっていません。あまり細かいことを気にせずに、当たって砕けろ精神で、伸び伸びとやってきてほしい」とエールを送った。

弥勒は昨年の今大会でデビュー。８５、７８と苦しんだが、第１ラウンドの７番パー５（５８８ヤード）でプロツアー初のバーディーを奪うなど見せ場もつくった。２年連続出場となるニトリレディスの大会ポスターには、小祝さくら、菅楓華らニトリ所属のトップ選手とともに掲載され、存在感を発揮している。文字通り、ニトリの「看板選手」のひとりとして、モンスターコースに挑む。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。