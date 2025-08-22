社会人アメリカンフットボールの頂点を争う「Ｘリーグ」秋季公式戦が、２９日に行われる開幕戦「富士通フロンティアーズＶＳ富士フイルム海老名Ｍｉｎｅｒｖａ ＡＦＣ」を皮切りにスタートする。来季からトップカテゴリーが「Ｘ ｐｒｅｍｉｅｒ」と改称されるため、現体制最後のシーズンは史上初めてラグビーの聖地・秩父宮ラグビー場（東京）で開幕戦を開催。例年以上に注目が集まるなか、昨季の巻き返しに燃える富士フイルム勢が初陣にかける思いを語った。

未勝利に終わった悔しさを糧に、富士フイルムが開幕戦での“下克上”を狙う。「Ｘ１ Ｓｕｐｅｒ」に初昇格を果たした昨シーズンは、０勝５敗１分の勝ち点１で総合１０位。朝倉孝雄ＨＣ（５６）は「去年一番大きな差として感じたのは、スピードと試合全体のテンポの速さ。そこに慣れるまで時間がかかった」と苦戦した要因を分析した。

主将のＯＬ市川司韻（しいん、２６）も「チームとして初めてトップリーグで戦って、スピード感や個人の差など一番上のレベルを知れたのが去年」と総括。「個の力だけだと僕らはまだまだ劣っている。１つ１つのプレーに全員が全力で戦い抜く、全員が最後まで諦めないチームとして戦っていかないといけない」と団結力の重要性を説くと同時に「まずはチーム、というより自分自身が自立しようという話はしています。社会人でスポーツをするなかで、休日しかない練習時間をどう生かすのか。プレーオフに出場するためにどうすればいいのか。１人１人が向き合って考えようと伝えました」と明かした。

巻き返しへ、頼もしい戦力が加わった。クオーターバック（ＱＢ）のコルデイロ・シェヴァン（２５）はアメリカの大学で活躍し、ＮＦＬシーホークスのトレーニングキャンプに参加した実績を持つという。朝倉ＨＣは「爆発力がありますね。走っても良し、投げても良し。あと何よりも判断力がある」と能力を絶賛。「肩の強さと球の速さが全然違う。６０ヤードだと日本人選手がライナー性のボールになるが、彼は相手の守備の上から落とせる。今年はシェヴァンからのパスプレーが鍵になってくる」と構想を口にする。

昨季の開幕戦も富士通と対戦したが、結果は７―３６で敗戦。「向こうは横綱相撲で来ると思うが、点の取り合いでは分が悪い。どこまで粘り強く、ロースコアに持ち込めるか」と朝倉ＨＣ。初戦で強敵を撃破し、目標のプレーオフ進出へ大きな一歩を踏み出す。

◆守備の“長老”ＤＬ中園祐輔に期待

ＱＢシェヴァンがクローズアップされるなか、チームの土台となるのは粘り強い守備。朝倉ＨＣが活躍を期待するのは、「長老」と呼ばれるディフェンスライン（ＤＬ）中園祐輔（３４）だ。「今年３４歳ですけど、長老はまだまだいける。彼が活躍するような展開になってくると、上位チームとも良い試合ができると思います」と奮起を求めた。

キャプテン就任２年目の市川に関しては「周りとの調和を考えて、チームをまとめ上げる力がある。細かいところまで目が届く選手」と評価する一方、「１つリクエストするなら、もっとビシビシ厳しくいっていいよ、というところですかね」とＨＣ。隣で苦笑を浮かべた主将は「自分の中でも、やり方として変えられるところは変えていきたい」と言葉に力を込めた。

◆朝倉 孝雄（あさくら・たかお）１９６８年１０月２２日生まれ。現役時代はアサヒビールシルバースターでライスボウル優勝を３回経験。母校の早大で監督、桜美林大でコーチを経て、２０２２年から富士フイルムのＨＣに就任。

◆市川 司韻（いちかわ・しいん）１９９９年１月７日生まれ。駒大時代は主将としてチームを引っ張り、Ｕ―１９世界選手権の代表にも選出された。１７３センチ、１１５キロ。