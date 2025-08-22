社会人アメリカンフットボールの頂点を争う「Ｘリーグ」秋季公式戦が、２９日に行われる開幕戦「富士通フロンティアーズＶＳ富士フイルム海老名Ｍｉｎｅｒｖａ ＡＦＣ」を皮切りにスタートする。来季からトップカテゴリーが「Ｘ ｐｒｅｍｉｅｒ」と改称されるため、現体制最後のシーズンは史上初めてラグビーの聖地・秩父宮ラグビー場（東京）で開幕戦を開催。例年以上に注目が集まるなか、日本一奪還を目指す富士通勢が初陣にかける思いを語った。

富士通主将のオフェンスライン（ＯＬ）大久保壮哉（２７）の表情からは、４年連続の日本一を逃した昨シーズンを悔やむ思いがひしひしと伝わってきた。今年１月３日にパナソニックと激突したライスボウルでは、７点リードで迎えた最終クオーターに３連続タッチダウンを許し逆転負け。「１人１人がもっと成長しないと、最後勝ちきれないことを身をもって体験した」と振り返った。

山本洋ヘッドコーチ（５０、以下ＨＣ）は「ライスボウルの敗戦でいくと、フィジカルで負けた部分がものすごく大きい」と指摘。近年、チームとしてフィジカル強化には取り組んでいたというが「去年１年でさらに上をいかれた。もう一度見つめ直したい」と立て直しが必要とした。大久保主将もフィジカル面を課題にあげたが、それ以上に問題視したのは１対１の局面で勝ちきれない選手がいる現状。「戦術うんぬんではなく、純粋に１対１で勝てないことをどう自分事として捉えていくか。目の前の１プレー、１回の練習に集中しようとは本当に意識しています」と危機感を強めた。

チームは今季のスローガン「ＮＯ ＥＸＣＵＳＥＳ」のもと、「個々のレベルアップ」「コミュニケーション」に重きを置いて活動している。さらに、個人の立候補により７人が集まっていた各ポジションのリーダーは、主将が他の３人を自ら任命する形に変わった。過去８度日本一に輝いたリーグ屈指の強豪が、さらなる成長を求めて試行錯誤を続けている。

２季ぶりの頂点を目指す以上、開幕からつまづくことは許されない。「去年同様に一戦一戦積み上げて、まず総合１位を取ることが第一目標。１度でも負ければそこはないと思う」と山本ＨＣ。大久保主将も「僕たちの目標はやはり日本一。あの１月３日（ライスボウル）に勝たなければ。そのために８月２９日の初戦から一戦必勝で戦わないと、そこにすら行けない」と続いた。目指すゴールへ、開幕からフルスロットルで臨む。

◆ルーキー、ＯＬ森本恵翔に注目

今年のチームの特徴は、将来性豊かなルーキーたち。なかでも山本ＨＣが「新人としては久しぶりにスタートで出られそうな選手」と評したのが、立命大出身のＯＬ森本恵翔（２３）だ。「サイズがあって、しっかりフィジカル勝負ができる。リーグのスピードに慣れ、チームのフットボールを理解して戦えれば十分通用すると思う」と期待値は高い。

同じく立命大から新加入したランニングバック（ＲＢ）山嵜大央（だいち、２２）は、大学では主将として９年ぶりの甲子園ボウル制覇に貢献。同大会の最優秀選手とミルズ杯（年間最優秀選手）の２冠を獲得した実績を持つ。

過去３度、リーグＭＶＰに輝いたＲＢニクソン・トラショーン（３３）は今季も健在。若手とベテランがかみ合えば一層脅威となる。

◆山本 洋（やまもと・よう）１９７５年１月１２日生まれ。２００６年から富士通フロンティアーズでポジションコーチを歴任し、１７年から２シーズンの米留学。１９年にＨＣ就任し、１年目からチーム史上初のリーグ４連覇に導く。

◆大久保 壮哉（おおくぼ・まさや）１９９７年１２月７日、宮城県生まれ。高校までは野球に没頭し、大学入学後にアメフトの道へ進む。１８５センチ、１３７キロ。